CES 2017 OLDUKÇA HAREKETLİ BAŞLADI!

TEKNOLOJİ 22 dakika önce

50 yıldır devam eden, büyük bir etkinlik her Ocak'ta olduğu gibi bu yıl da bizlerle: CES 2017.

Teknoloji alanındaki en büyük fuarlardan biri olan CES, Las Vegas’ta bugün itibariyle başladı. 5-8 Ocak arasında gerçekleşecek etkinlik geçtiğimiz 50 yıl boyunca teknolojiye yön verdiği gibi, bizlerin de ağzını açık bıraktı. Yeniliğe açık olmayanları bile kendilerine hayran bırakan tasarımlar, birçoğumuzu oldukça heyecanlandırıyor, inanın. Bu yıl birgün önceki basın günü sayesinde ilk günün sunumları hakkında fikir sahibi olduk. Ve gelin, sizler için hazırladığımız listeyle karşılaşacağımız yeniliklere göz atalım.

EKRAN TEKNOLOJİLERİ

Bu yılki en ilgi çeken sunumların LG ve Samsung cphesinden geldiğini belirtelim. AMOLED ve OLED kavramlarına aşina olanlarımız vardır. Evlerimizde kullandığımız o ince formlu televizyonlar artık daha da ince. “Ne kadar daha incelebilir?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim.

LG’nin w7 serisi ultra-ince kavramına yeni bir boyut getirdi. 3.85 mm ile “Wall-Art” konsepti kelimenin tam anlamıyla sanatsal görünüyor. Esnek OLED kullanımı ise dayanıklılık adına çok şey vaad ediyor.



Samsung’un ise QLED adında çıkardığı televizyon serisi quantum dot materyali ya da diğer adıyla nano hücre teknolojisi ile daha gerçek renkler ve daha derin siyah gibi olgulara vurgu yapıyor. Bu arada LG de ekranlarında benzer bir teknolojiyi kullanıyor. Bu ekranların ise artık standart ve ortak olduğunu belirteceğim bir diğer özelliği çözünürlükleri. Hemen hemen tanıtılan tüm ekranlar +K görüntü kalitesini destekliyor.



ARAÇ TEKNOLOJİLERİ

İlgi çekici olduğuna inandığım, tanıtılan teknolojilerden bir diğeri ise elektrikli araçlar. Elektrikli araçlar kavramı artık hayatımıza girse de, diğer markalar inovatif tasarımların artmasıyla Tesla’nın tek el stratejisini bozmuş oldular. Bu yıl gördüğümüz, bahsedilmeye değer iki marka var.

Faraday, Future FF91 isimli yeni arabasının özelliklerini tanıtıtrken herkesin ağzı açıkta kaldı. Görüntüler de ise Faraday yetkililerin tahmin edilebilir mutluluğu görülüyordu. Şu ana kadar tasarlanmış en hızlı elektrikli araç. Sürücüsünün davranışlarını öğrenebilen bir yapay zekaya sahip olması, otonom park özelliği,20 sensor, 10 kamera ile yollara kelimenin tam anlamıyla bağlılığı gibi başlıklar size bu aracın ne denli iddialı olduğunu göstermiştir. Araç 2018 yılında seri üretime geçecek.



Bu bağlamda tanıtım yapan ve dört gözle beklenen diğer marka ise Chrysler. Portal isimli bu araç, Faraday’e göre daha fütüristik bir tasarıma sahip. Otonom özelliği vurgulanan Portal’ın direksiyon uzantısı aynı zamanda klavyeye dönüşebiliyor. Portal bir konsept araç. Yani ne zaman üretime geçerler veya üretime geçer mi gibi sorular henüz yanıt bulamaz. Araç hakkında çok detay vermeden direkt video size anlatsın.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER

Google Glass’ın akıbeti hala belli değilken Lenovo’dan benzer bir hamle geldi. Google Glass klon denmesi her ne kadar doğru gelmese de, Lenovo New Glass C200, bu alanda daha çok ürün göreceğimizi kanıtlar nitelikte. AR (Arttırılmış Gerçeklik) ve giyilebilir yapay zeka ürünü olarak gösterime sunulan bu cihaz hakkında detaylı bilgiyi almak için beklememiz gerekecek.

Giyilebilir teknoloji’nin sağlık üzerinde nasıl bir etkisi olur sorusunun cevabını ise Rapael akıllı eldivenleriyle bir nebze de olsa almış olduk. Nintendo’nun 1989 yılında oyun eldiveni olarak çıkardığı NES Power Glove’a benzemesinin dışında kullanım amaçları bakımından çok ayrılıyorlar. Yaralanma ve fizik tedavi amaçlı çıkan bu cihazın gelişmiş versiyonları birçok hastaya umut ışığı yakacak.



Genel olarak gözümüze çarpanlar dışında, akıllı ev sistemleri kategorisinde akıllı yatak, akıllı duş başlığı, akıllı diş fırçaları, akıllı oyuncaklar, akıllı bisikletler de tanıtıldı. Önümüzdeki 3 gün daha haberler gelecek. Hep birlikte bekleyip görelim.