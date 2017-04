BEYMEN CLUB’A iPHONE DOKUNUŞU

TEKNOLOJİ 1 hafta önce

Beymen Club, yeni reklam filmiyle yükselen trende ayak uydurdu.

Beymen Club’ın 2017 İlkbahar – Yaz koleksiyonu için çekilen reklam filmini görmüşsünüzdür. Tarihi doku, modellerin albenisi, Beymen Club’ın ihtişamlı 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonu bir yana, reklam videosunun spesifik bir özelliği oldukça konuşuldu. Kampanya videosu iPhone 7 Plus ile çekildi. Günümüz telefon teknolojileri o kadar ilerledi ki, dergilerin kapak çekimlerinden uzun metrajlı filmlere kadar bir çok yapım, her gün haşır neşir olduğumuz o minicik aletlerden çıkıyor. Tüm dünya da yükselen iPhone 7 Plus ile çekim trendinin bir diğer üyesi olan Beymen Club’ın 2017 İlkbahar-Yaz kampanya videosunu ünlü fotoğrafçı Koray Birand çekti.

Koray Birand’ın “Bundan tam 10 sene önce hayatımıza iPhone’un girmesiyle farkına varmadığımız bir devrim yaşandı. Ben buna kreatif demokratikleşme diyorum. Yaratıcı sanatlar pahalı ekipmanları kullanabilen, teknik donanıma sahip ya da teknik ekibi yönetebilen kişilerin tekelindeyken, bugün herkes kendini yaratıcı kanalları kullanarak ifade etme imkanına sahip. Az ışıkta ve yüksek çözünürlükte çekim yapabilen iPhone 7 Plus, görüntüye ekleyebildiği alan derinliği ile benim için vazgeçilmez bir kamera oldu. Ortaya çıkan sonuç gerek fotoğraf gerekse video anlamında mükemmel! Ben karşılaştırma video ve fotoğraflara inanmam ama iddia ediyorum ki, birçok meslektaşımı bu karşılaştırmalar ile oldukça şaşırtabilirim. Son dönemde çektiğim bazı editoryal ya da kampanya çekimlerinde video ve fotoğraf içerikleri için iPhone 7 Plus’ımı kullandım.” sözleri, kendisinin sıkı bir Apple aşığı olduğunu belli etmiyor mu?

Aklınıza gelebilecek “kim bilir hangi uygulamalar, donanımlar kullandı?” sorusuna açık getirmek gerekirsek eğer; ek hiçbir lens kullanılmadan çekilen bu film için sadece iPhone kamera uygulaması ve detaylı ayar yapmaya izin veren FiLMiC Pro uygulaması kullanıldı. Aksesuar olarak ise Dji Osmo Mobile ve Dji Osmo dışında herhangi bir aparat dahil edilmedi.

Beymen Club’ın 2017 İlkbahar – Yaz koleksiyonu reklam filmi için sizleri aşağıya alalım.

YAZI YUNUS BAŞARAN