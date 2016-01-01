APPLE’DAN SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ

TEKNOLOJİ 2 saat önce Yunus Başaran

Apple Watch sizi ve sevgilinizi birbirinizden daha çok düşünür.

Sizi sizden daha çok düşünen o kişi… Bir de Apple Watch… “Sevgilim kalın giyin, hava soğuk” cümlesinin akabininde “biraz hareket etmeye ne dersin?” diye soran Apple Watch…

Sevgilinize bu Sevgililer Günü’nde Apple Watch Series 3 hediye etmeye ne dersiniz. Sizin her daim yanında olamayacağınız o anlarda, Apple Watch ve harika uygulamaları onun yanında olacaktır.

Kalp atış hızınız takip edin. Dinlenme, yürüme ve antrenman sonrasında gibi aklınıza gelecek her an kaydedilen kalp atışlarınızı kontrol ederek kendinizi daha yakından tanıyın.

Nefes uygulamasıyla dinginleşin. Vücdunuzu rahatlatın.

App Store Sağlık uygulamalarıyla daha çok su için, daha sağlıklı ve verimli uyuyun. Daha zinde olun.

iPhone sağlık uygulaması ile tüm verileriniz için tek bir uygulama var. Hepsini aynı yerden detaylıca inceleyin.

Herkes için Apple Watch var. Siz ve sevdiğiniz için neden olmasın?

YAZI YUNUS BAŞARAN