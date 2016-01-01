APPLE’DAN BAŞARI ÖYKÜSÜ

TEKNOLOJİ 11 saat önce Yunus Başaran

Apple, Kelimelik'in yaratıcılarından, He2 Apps'in Kurucu Ortağı Neslihan Aydınoğlu'nun hikayesi ile kadınlarımızı kutluyor.

Dünyanın her yerinde süren kutlamalar ve bu sayede yaratılan “kadının gücü” farkındalığı, dileriz sadece bir günle sınırlı kalmaz. Ekibinin çoğu kadın olan bir dergi olarak tekrar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız. Kutsalsınız…

Bu özel günü kutlayan bir diğer firma ise Apple. Teknoloji lideri Apple, bu özel günü çok sempatik bir haber ile kutluyor.

Ülkemizin bilişim başarısı azımsanmayacak derecede. Her gün elimize aldığımız o akıllı telefonun inşa edilmesine, içinde bulunan uygulamaların tasarlanmasına kadar birçok kadının emeği söz konusu. Apple da, tam bu noktaya parmak basıyor. Ülkemizde çığ gibi büyüyen, hemen hemen herkesin telefonuna bir kez olsun yüklediğini düşündüğümüz, Kelimelik oyununun geliştirici ortaklarından birisinin, bir kadının, Neslihan Aydınoğlu’nun hikayesiyle karşılaşıyoruz.

App Store’da yayınlanalı tam 5 yıl oldu ve o günden bu yana 11 milyon kişiye ulaşarak efsaneleşen Türkçe kelime oyunu Kelimelik’in yaratıcılarından, He2 Apps’in Kurucu Ortağı Neslihan Aydınoğlu, “Bilgi güçtür ve işini iyi yapan bir insanın karşısında hiç bir engel duramaz. Bu şekilde bulunduğun her ortamda azınlık olmanın tüm dezavantajlarının üstesinden gelebilirsin” diyor.

App Store’da yer alan Fark Yaratan Kelimeler sekmesinde, Neslihan’ın keyifli sohbetinin tamamına ulaşabilirsiniz. Ayrıca görsele tıklayarak Kelimelik’i telefonunuza indirebilirsiniz.

Güçlü kadınlar hayranlık uyandırır derler.



YAZI YUNUS BAŞARAN