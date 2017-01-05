APPLE’DAN 23 NİSAN KUTLAMASI

TEKNOLOJİ 4 saat önce

23 Nisan coşkusuna şunun şurasında ne kaldı. Apple'da bu coşkuyu körüklüyor.

Ülkemizin en büyük kutlamalarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere yegane armağanıdır. Tüm dünyaya da adım adım yayılmaya başlayan Çocuk Bayramı çoşkusuna, teknoloji devi Apple’dan iPhone reklamı aracılığıyla içimizi ısıtan kutlama videoları geldi. Klasikleşmiş “iPhone ile çekildi” sloganıyla lanse edilen bu üç video, 2 yetenekli gencin elinden çıkma. Sanıldığı gibi uzun olmayan 3 videonun temaları, “tavşan”, “köpek” ve “balon”. Videoların iPhone 7 ile 11 yaşındaki geleceğin sanatçıları tarafından çekildiği fikri bizleri çok heyecanlandırdı. Sizleri videolara alalım.







YAZI YUNUS BAŞARAN