APPLE WWDC18

TEKNOLOJİ 2 saat önce Yunus Başaran

Bütün dünyanın gözleri şu sıralar San Jose, Kaliforniya'ya çevrilmiş durumda. Apple'ın her yıl düzenlediği Geliştiriciler Konferansı, bu yıl büyük yenilikler ile açıklandı.

Tüm iPhone’ların işlerim sistemi olan iOS’in yeni versiyonu olan iOS 12, akıllı saat dünyasında çıtayı arşa yükselten Apple Watch’un işletim sistemi watchOS 5, tvOS ve macOS’un son sürümlerindeki yenilikler tanıtıldı.

Etkinlik başında söylenen detaylar arasında, hepimizin her gün girip milyonlarca uygulama arasında dolaştığımız dünyanın en büyük uygulama marketi App Store 10 yaşında girmesi vardı.

iOS 12

Yeni işletim sisteminin en önemli özelliği iOS 11’in desteklediği tüm cihazlara gelecek olması. Hatta iOS 11’den daha hızlı olacağı garanti edilen yeni işletim sisteminde Kamera %70’e kadar daha hızlı açılıyor, klavye %50’ye kadar daha hızlı görüntüleniyor ve yazı yazarken daha fazla duyarlılık sunuyor. 2013’te tanıtılan iPhone 5S’ten en gelişmiş iPhone olan iPhone X’a kadar tüm cihazları destekleyecek.

ARKit gelişti. ARKit 2 diye adlandırılan yeni oluşum, yeni araçlar, belirli bir konuma bağlı kalıcı AR deneyimleri, nesne algılama ve görüntü takibi gibi özelliklerle AR uygulamalarını daha çekici kılıyor. Ayrıca artık Mesajlar, Safari, Mail, Dosyalar ve Haberler uygulamaları da dahil birçok alanda AR’ı deneyimleyebileceksiniz.

Kaplan, Dinozor, Koala ve Hayalet Animoji’sinin eklendiği duyuruldu. Animoji’ler artık “dil” algılayabiliyor. Ve belki de iOS 12’nin en büyük yeniliklerinden biri olan Memoji’nin gelmiş olması, oldukça heyecan vericiydi. Memoji ile kendi avatarınızı yüzlerce detay arasından yaratabiliyor ve Animoji gibi interaktif kullanabiliyorsunuz.

Facetime artık grup görüşmeyi destekliyor. 32 kişiyle aynı anda görüşmeyi destekleyen Facetime esnasında Animoji ve Memoji’yi kullanabiliyorsunuz.

Siri Kısayolları, iOS 12’nin bir diğer yıldızı. Kısayollar, doğru zamanda doğru eylemler önerebiliyor, komut alma işini hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor.

Yepyeni bildirimler sekmesi, artık tüm bildirimleri gruplandırıyor. Tek dokunuşla onlarca bildirimi silmemize olanak sunuyor. Yenilenen rahatsız etme özelliği ve ekran takip etme özelliği ise oldukça kullanışlı yenilikler arasında.

iOS 12, bu sonbaharda iPhone 5s ve daha yeni iPhone modelleri, tüm iPad Air ve iPad Pro modelleri, iPad (5. nesil), iPad (6. nesil) iPad mini 2 ve daha yeni iPad modelleri ve iPod touch (6. nesil) için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak sunulacak.

YAZI YUNUS BAŞARAN