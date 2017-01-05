APPLE VE NIKE’TAN YENİ SAAT

TEKNOLOJİ 1 gün önce

Apple Watch 2 x Nike işbirliğinin yeni ürünü için 27 Nisan'ı bekliyoruz.

Geçtiğimiz sonbaharda iPhone 7 ile birlikte lanse edilen Apple Watch 2 birçok yenilik vaad ediyordu. Ancak tüm dünyanın yakından takip ettiği bu etkinliğin bir diğer yıldızı aslında, Nike ile işbirliği yapılarak yaratılan özel Apple Watch 2 tasarımıydı. Nike ortaklığıyla tasarlanan Apple Watch 2, diğer modellerden bağımsız ve sportif bir tasarımla gelmişti. Geçtiğimiz günlerde gelen yeni bir haber, bu işbirliğinin tahmin edilenden daha uzun süreceğini gösteriyor. İki dev markanın yeni saati geliyor. İlginç nokta ise yeni çıkacak saatler sınırlı sayıda üretilecek ve de Apple elinden çıkmayan ilk saat olacak. Uzay grisi ikonikleşmiş Apple Watch gövdesinin, bir önceki Nike tasarımı Apple Watch kayışıyla mükemmel uyumu ve doğal renklerin ağırlığı göze çarpıyor. Suya dayanıklılığı arttırılmış olan yeni saatlerin spor için daha uygun hale getirildiği vurgulanıyor. 27 Nisan’da piyasaya çıkacak saatlerin fiyatı henüz belli değil. NikeLab mağazalarından, nike.com’dan ve seçkin Apple Store’lardan erişebileceğiniz saatler için ilk yorumları sabırsızlıkla bekliyoruz.

YAZI YUNUS BAŞARAN