APPLE DA HEDİYE SEZONUNU AÇTI

TEKNOLOJİ 13 saat önce Yunus Başaran

Sam Smith'in ruhu okşayan sesi ve Apple teknolojisi bir araya geldi.

Reklam kampanyalarıyla nam salmış olan Apple’dan bir taşla iki kuş vurduğu yeni bir video birkaç gündür internette dolanmaya başladı. Malum hediye sezonu tüm dünyada açılmışken, markalardan birbiri ardına gelen sezon kampanya görsellerine Apple’ın yeni videosu da eklendi.

Başta basit bir telefon reklamı gibi algılansa da, sanatsal işleri çok seven Apple’dan hayranlarını sevindiren video, markanın yeni amiral gemisi iPhone X ve Airpods’u ile ilgili. Duygusal şarkıların adamı Sam Smith’in Palace isimli şarkısının hakim olduğu video iki cihaz hakkında olsa da, hediye sezonu ve aşk üzerine detaylar taşıyor. Dansın büyüsü hiç bu kadar etkileyici olmamıştı.



YAZI YUNUS BAŞARAN