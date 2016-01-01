AN VE AN TAKİPTEYİZ…

TEKNOLOJİ 1 saat önce allmagazine

Instagram yeni güncellemelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Yeniliklere doymayan Instagram geçtiğimiz günlerde yepyeni bir güncelleme getirdi. Bu güncellemeyle birlikte artık Instagram bağımlıları uygulama içerisinde mesajlaştıkları kişilerin (takip ettikleri) en son ne zaman Instagram’a girdiklerini artık görebilecek.

What’s app ve Facebook Messenger’da başımıza bela olan bu özelliğin Instagram’da yer alması sosyal medya tutkunlarının ikiye ayırdı. Bu yeni özellikten memnun olanların sayısı oldukça fazlayken kapatmanın yollarını arayanlar da göz ardı edilemeyecek kadar fazla. An ve an hareketlerinin takip edilmesini istemeyenler Ayarlar –> Hareket Durumunu Göster kısmını kapatarak bu görünümü kapatabilecek. Seçim sizin…

Yalnız bir dipnot geçmemiz gerekiyor: Eğer bu özelliği kapatırsanız, siz de takip ettiğiniz kişilerin son hareket saatini göremeyeceksiniz.