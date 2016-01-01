39. İSTANBUL MARATONU’NUN AKILLI KOÇU

TEKNOLOJİ 20 saat önce Yunus Başaran

Sporcuların vazgeçilmezi haline gelen Apple Watch Series 3, neden bu kadar sevildi?

Bu yıl 39. düzenlenecek olan geleneksel İstanbul Maratonu, dünya üzerinde iki kıtada koşulan tek maraton olma özelliği taşıyor. Bu yılki maraton 12 Kasım’da gerçekleşecek ve tüm Türkiye’den en iyi koşucuları ağırlayacak. Sporcularımız ise aylar süren hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Tüm dünyada olduğu gibi sadece koşucular değil, aynı zamanda yüzücü gibi diğer spor dallarına mensup sporcularda yoğun hazırlık döneminden geçtiler. Bu sürede ise en yakınlarında, onları bir dakika bile yalnız bırakmayan bir antrenörleri var sporcularımızın; Apple Watch.

Gün be gün gelişen, ilk çıktığında devrim yaratan Apple Watch’un 3. jenerasyonu piyasaya çıktığında ağzımız yine açık kaldı. Ve Apple Watch Series 3, maraton, 5K ya da 10K koşularında ise sporcularımızın en yakın arkadaşı oldular.

Bir saatten beklediğiniz her şeyi bir kenara bırakın. Sizler için yaptığımız 5 maddeyle Apple Watch Series 3 neden sevildi listesine göz atın;

1. Nike+Run

Gelişen Apple Watch’a ayak uyduran, entegre çalışan uygulamaların başında gelen Nike+Run, koşunuzu hiç olmadığı kadar iyi hale getirmek için ihtiyacınız her şeye sahip.

2. Yerleşik GPS

Yerleşik GPS, dış mekan antremanlarınızda mesafeyi, hızı, rotayı kaydediyor. Altimetre ise tepe tırmanışlarınız ya da sürüşlerinizde çıktığınız ya da tırmandığınız yüksekliği ölçüyor.

3. Suya karşı üstün dayanıklılık

Klasik IP derecelendirmesinden farklı olarak Series 3 ailesinde, ISO standard 22810:2010 sertifikası var. Anlamı ise sertifika kapsamında 50 metre suya dayanıklılık derecesine sahip. Bu, havuzda veya denizde yüzme gibi, derine dalmadan yapılan su aktivitelerinde kullanılabilir. Tanıtım videosunda da göreceğiniz üzere denizler ve havuzlar sizi bekliyor.

4. Anlık kalp ritim

Antrenman uygulamasını kullandığınızda Apple Watch, kalp atış hızınızı antrenman sırasında sürekli ölçer; kalp atışınızın iyileşme hızını belirlemek için de antrenman bittikten sonraki 3 dakika boyunca ölçmeye devam eder. Ek olarak, Apple Watch, hareketsiz olduğunuzda gün boyunca, yürüdüğünüzde ise düzenli olarak kalp atış hızınızı ölçer. Özetle Apple Watch Series 3, vazgeçilmez olan bir özelliğiyle oldukça konuşuluyor. Kalp atış hızlarınız arasında major değişiklikleri algılayıp farkındalık geliştirmenizi sağlıyor.

5. Akıllı koç

Apple Watch’un ikonik aktivite halkaları, gün boyunca ne kadar aktif olduğunuzu gösteriyor. Hareket, Duruş ve Egzersiz olarak gördüğümüz bu üç halkaları tamamlamanız için sizi hareket etmeye teşvik ediyor. Çok oturup oturmadığınızı görüp, adım miktarınızı inceleyip kalorinizi hesaplayabilirsiniz. Eksik kısımlarıda, saatin akıllı koç özelliği sayesinde, tamamlamanız doğrultusunda size uyarı da bulunuyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN