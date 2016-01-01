NESPRESSO’DAN EĞLENCELİ KOLEKSİYON

TASARIM 10 saat önce Ecem Becerikli

Nespresso yeniyıla özel ürettiği sınırlı sayı koleksiyonuyla, raflarda yerini alıyor.

Kahve dedikmi renkli dünyasıyla birlikte akla ilk gelen Nespresso, yeni yıla özel sınırlı sayıda satışa sunulucak bir koleksiyon hazırladı. Craig Redman ve Karl Meyer tarafından tasarlanan, ‘Confetto’ olarak nitelendirilen koleksiyon, üç farklı çeşit kahve içeriyor: – Hindistan Cevizi ve Vanilya’lı Kartopu, turuncu ve çikolata aromalı Orangette ve baharatların ve meyankökün ince bir kombinasyonunu sunan Meyan Kökü. Bu eşsiz lezzetlerin her biri, Nespresso’nun Güney ve Orta Amerika’dan temin edilen bir karışım olan Livanto’dan esinlenmiştir. Sansasyonel kahvelerden başka, koleksiyonda bardak, şeffaf bir kapsül dağıtıcı ve saniyeler içinde cappuccino’nuz için sıcak veya soğuk süt köpüklerini atabilen son teknoloji bir makine olan Aeroccino3 bulunur. Sınırlı sayıda olan Nespresso’nun yeni kahve ve kapsül koleksiyonu sevenleriyle buluşmak için yerlerini aldılar bile!

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