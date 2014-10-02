INSTAGRAM’IN YÜKSELEN MÜCEVHER HESAPLARI

TASARIM 1 gün önce

Kadınların en yakın arkadaşı mücevherler, hiç olmadıkları kadar minimalistler...

Kombininizin kilit parçası mücevherlerin artık çok şaşalı ve gösterişli olmasına gerek yok. Minimal ve yalın halleriyle daha şık gözüken mücevherler, kendinizi ifade ettiğiniz parçalar haline geliyor. Sizler için Instagram’ın yükselen 6 mücevher tasarım markasını derledik.

Baguette Jewellery

Markanın alameti farikası, isminide aldığı “baget” taşı olan Baguette Jewellery, günlük mücevher konsepti ile Jasmin Baruh ve Murat Ali Gok tarafından yaratılmıştır. Tasarımlarıyla günümüz trendlerinin sürekliliğini sağlayan marka, istek üzerine özel siparişte çalışmaktadır. Seçili Beymen’ler de bulabilirsiniz.

Baguette rings #baguette_jewellery #baguette #gold #diamond #jewellery #jewelry #fashion #trend #style A post shared by Baguette Jewellery (@baguette_jewellery) on Aug 7, 2016 at 12:55am PDT

Selda Jewelry

Selda Jewelry, koleksiyonunda doğanın asimetrisini kullandığı mavi topaz, arizona turkuvaz, ateş opali, aquamarine, onyx, lapis gibi doğal taşları, 14 ayar pembe altın, siyah ve beyaz pırlanta detaylarıyla birleştiriyor. Yaşamın kusurlarını mükemmelleştiren 28 parçalık koleksiyonda her birinden sadece bir tane olduğu için ürünlerini müşterilerine özel kılıyor.

Caged Bird Design

Tamamı el yapımı olan minimalist tasarımlarıyla Caged Bird Design zamansız bir marka. “Stil farkınızı öne çıkaran önemli detaylar, takılarımızın çizgisinde gizlenir.” sloganı olan marka ile kendi hikayenizi yansıtın.

Rings to be enjoyed Bilgi ve Sipariş için DM @cagedbirddesign #cagedbirddesign#ringsofinstagram#jewelrydesign A post shared by Caged Bird Design (@cagedbirddesign) on May 10, 2017 at 4:01am PDT

Her Story

2013 yılında moda severlerin beğenisine sunulan Herstory, kendi hikayesini anlatmak isteyen şehirli ve modern kadının temsilcisi oldu. 1960’larda Amerika’da başlayan feminist akımının bir parçası olarak gelişen “her story” yani onun hikayesi terimine dayanan marka, özgün tasarımlarında 8 ayar altın ve pırlantanın yanı sıra elmas da kullanıyor. Seçili Beymen mağazalarında bulabilirsiniz.

Two fabulous pieces of our F/W 2014 Collection: J Diamond Earring & Diamond Line Earcuff A post shared by Her Story (@herstoryofficial) on Oct 2, 2014 at 1:42am PDT

Kimi Atelier

Geometrik formlar ve doğal taşların birleşimiyle Kimi Atelier çağdaş takının tanımını yapıyor. Tamamıyla el yapımı olan tasarımlar adeta bir heykeltraşın elinden çıkmışcasına kusursuz. Farklı olmak isteyenlerin seçeceği bu tasarımları seçili butiklerde ve online olarak bulabilirsiniz.

Nida Tasarım

12 yıllık kariyerini bırakıp mücevher tutkusunu takip eden Candan Demirdik seslenme sanatı “Nida”’yı markasında vurguluyor. Yeni koleksiyonunda sembollerin gücüne dikkat çeken marka, gümüş ve değerli taşlarla çalışıyor.

Zeyy Jewelry

Babası Kapalı Çarşı’nın en tanınmış ustalarından olan George Kırlangıç’ın markası, mücevherin zarafetini ulaşılabilir kılıyor. Kusursuz işçilik ve özgün tasarımlarıyla çabasız şıklığa zamansız parçalar sunuyor.

Keyif dozu yüksek Şimdi sahip olmak için; (0212) 520 00 97 www.zeyyjewelry.com zeyyjewelry@gmail.com Sandal Bedesten, Kapalı Çarşı A post shared by Zeyy Jewelry & Diamond (@zeyyjewelry) on Oct 5, 2016 at 1:59am PDT



HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ