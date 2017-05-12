TASARIM Ezgi Şuekinci
INSTAGRAM’IN FLORAL HESAPLARI
Modaya ayak uyduran çiçekler artık bildiğiniz gibi değil!
Son dönemlerde trend haline gelen çiçek tasarımları gün geçtikçe daha da çeşitleniyor ve dekordan aksesuara kadar her türlü tasarıma destek veriyor. Çiçeklerin mevsimlere göre değişiklik göstermesi, hatta ara sıra retroya kaçması tasarımların yenilendiğini gösteriyor. Görüş alanımıza girdiği günden bu yana çiçek tasarımları o kadar sevildi ki artık meslek haline geldi. Cafe olarak da ziyarete açık olan tasarım butikleri ve workshoplar etrafımızı sarmaya başladı; Instagram’da yüzlerce hesap açıldı. O halde sonbaharı karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, gelinlerin de ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz o hesaplarıa bir göz atalım.
1. Bee Design & Flower Shop
Kişiye özel gelin buketleri, taraklar, saç aksesuarları ve sabunlar tasarlayan Bee Design & Flower Shop, cafe olarak da ziyaretçilerini ağırlıyor.
Kendimizi renklerin sıcaklığına bıraktığımız bir günden merhaba ! 🐝#beedesignandflowershop#boutonniere#bridemaids#bohemianbride#romanticwedding#weddinginspiration#flowercrowns#bridegroom#rusticwedding#gelinbuketi#çiçek#buket#arrengement#handmade#aranjman#event#weddingstyle#weddingplaner#bridetobe#nature#design#weddingday#weddingphotography#çiçektasarımı#destinationweddin#weddinggift#bouquetofflower
2. Mila Flowers Design
Umur Yazıcı tarafından hazırlanan tasarımlara cam kutular eşlik ediyor ve ortaya retroyu andıran harika görünümler çıkıyor.
3. Tubella Design
Tubella Design, çiçek tasarımlarının dışında, kişye özel aksesualar da tasarlıyor.
4. Bloom and Fresh
Stil sahibi çiçekler tasarlayan Bloom and Fresh, taptaze çiçekleri en hızlı şekilde ulaştırmayı vadediyor.
Havaalanlarını severim. Pasaport kontrolü öncesinde, düğünlerde bile görebileceğinden daha çok gerçek öpüşmeye şahit olursun. Dondurmayı da severim. Beyin donduran soğukluğuna katlanırken harika bir ödül için minik de olsa bir acı çekmek gerektiğini hatırlatır. Ama bu sefer acısını biz üstleniyoruz; sana da tadını çıkarmak kalıyor: En sevilen, en çok kopyalanan tasarımlarımızdan B&F Cornet tekrar koleksiyonumuzda! 🌱☁️😎____________________________________________ #bloomandfresh #flowers #çiçek #succulent #kaktüs #istanbul #floral #bouquette
5. Parla Flower
Parla Flower, çiçek tasarımından, kurumsal organizasyona ve düğün dekorlarına kadar pek çok alanda hizmet veriyor.
6. Sabuncakis
Özellikle harf şeklinde yaptığı çiçek tasarımlarıyla ön plana çıkan butik, Yeşilköy ve Etiler’de de yerleşik olarak hizmet veriyor.
☎️ 0212 574 16 54 ☎️️0212 663 44 95 whatsapp: 0532 216 08 17 #sabuncakis#sabuncakisetiler#sabuncakisyesilkoy#love#picoftheday#bestoftheday#instadaily#amazing#nature#flowerslovers#instablooms#flowerstyles_gf#boxlove#boxflower#rose#peony#bouquet#mothersday#annelergunu#istanbul#etiler#yesilkoy#blossom#TagsForLikes#sunny
7. Bloomy Studio
Çiçek tasarımı dışında organizasyonlar da yapan Bloomy Studio, kişiye özel tasarımlarıyla en güzel günlerinize eşlik ediyor.
HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ