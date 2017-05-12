INSTAGRAM’IN FLORAL HESAPLARI

TASARIM 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Modaya ayak uyduran çiçekler artık bildiğiniz gibi değil!

Son dönemlerde trend haline gelen çiçek tasarımları gün geçtikçe daha da çeşitleniyor ve dekordan aksesuara kadar her türlü tasarıma destek veriyor. Çiçeklerin mevsimlere göre değişiklik göstermesi, hatta ara sıra retroya kaçması tasarımların yenilendiğini gösteriyor. Görüş alanımıza girdiği günden bu yana çiçek tasarımları o kadar sevildi ki artık meslek haline geldi. Cafe olarak da ziyarete açık olan tasarım butikleri ve workshoplar etrafımızı sarmaya başladı; Instagram’da yüzlerce hesap açıldı. O halde sonbaharı karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, gelinlerin de ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz o hesaplarıa bir göz atalım.

1. Bee Design & Flower Shop

Kişiye özel gelin buketleri, taraklar, saç aksesuarları ve sabunlar tasarlayan Bee Design & Flower Shop, cafe olarak da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kendimizi renklerin sıcaklığına bıraktığımız bir günden merhaba ! 🐝#beedesignandflowershop#boutonniere#bridemaids#bohemianbride#romanticwedding#weddinginspiration#flowercrowns#bridegroom#rusticwedding#gelinbuketi#çiçek#buket#arrengement#handmade#aranjman#event#weddingstyle#weddingplaner#bridetobe#nature#design#weddingday#weddingphotography#çiçektasarımı#destinationweddin#weddinggift#bouquetofflower Bee Design & Flower Shop (@beedesignandflowershop)’in paylaştığı bir gönderi ( 17 Ağu 2017, 05:58 PDT )

2. Mila Flowers Design

Umur Yazıcı tarafından hazırlanan tasarımlara cam kutular eşlik ediyor ve ortaya retroyu andıran harika görünümler çıkıyor.

#mila #milaflowersdesign #milaflowersevents #flowerarrangement #floraldesign #bridalbouquet #gelinbuketi #antalya Mila Flowers Design (@milaflowersdesign)’in paylaştığı bir gönderi ( 10 Tem 2017, 09:05 PDT )

3. Tubella Design

Tubella Design, çiçek tasarımlarının dışında, kişye özel aksesualar da tasarlıyor.

4. Bloom and Fresh

Stil sahibi çiçekler tasarlayan Bloom and Fresh, taptaze çiçekleri en hızlı şekilde ulaştırmayı vadediyor.

5. Parla Flower

Parla Flower, çiçek tasarımından, kurumsal organizasyona ve düğün dekorlarına kadar pek çok alanda hizmet veriyor.

Yașam Alanlarınızı Neșelendirin 🌺😍 #parlaflowerart #parlaflower #parla #topagaci info@parlaflowerart.com 💌 0212 224 23 48 🔔 Parla Flower Art (@parlaflower)’in paylaştığı bir gönderi ( 10 Ağu 2017, 00:01 PDT )

6. Sabuncakis

Özellikle harf şeklinde yaptığı çiçek tasarımlarıyla ön plana çıkan butik, Yeşilköy ve Etiler’de de yerleşik olarak hizmet veriyor.

☎️ 0212 574 16 54 ☎️️0212 663 44 95 whatsapp: 0532 216 08 17 #sabuncakis#sabuncakisetiler#sabuncakisyesilkoy#love#picoftheday#bestoftheday#instadaily#amazing#nature#flowerslovers#instablooms#flowerstyles_gf#boxlove#boxflower#rose#peony#bouquet#mothersday#annelergunu#istanbul#etiler#yesilkoy#blossom#TagsForLikes#sunny sabuncakis (@sabuncakis)’in paylaştığı bir gönderi ( 12 May 2017, 12:56 PDT )

7. Bloomy Studio

Çiçek tasarımı dışında organizasyonlar da yapan Bloomy Studio, kişiye özel tasarımlarıyla en güzel günlerinize eşlik ediyor.

Bridal… 💐👰🏻 Bloomy Studio (@bloomystudio)’in paylaştığı bir gönderi ( 3 Ağu 2017, 23:11 PDT )

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ