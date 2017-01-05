TASARIM
DİJİTAL RENK DÜNYASI
Bold renklerin hakim olduğu şu günlerde, markalar da geri kalmadı.
Markaların reklam işlerine akıl sır ermiyor. Fakat işin içine moda girince dikkatimizden kaçacak gibi değil.
Bold renkler kısa bir süredir moda dünyasını ele geçirmiş durumda. İç giyim, aksesuar, dış giyim, makyaj, saç, mobilya gibi her alanda karşımıza çıkan boldlar son olarak reklam sektörüyle huzurlarınızda. Trend renklerle birlikte kavram kargaşası da yaratan markalar, amaçlarına ulaşmışa benziyor.
İşte dikkati uzun süre üzerinden çıkarmayacak olan markalardan birkaçı…
YAZI ELİF SEKBAN