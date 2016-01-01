DESIGN TURKEY ENDÜSTRİYEL TASARIM ÖDÜLLERİ

TASARIM 11 saat önce Yunus Başaran

Bu yıl 6.sı düzenlenecek ve tüm dünyanın gözlerini ülkemize çevirecek, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri için geri sayım başladı.

Türkiye’nin en iyi ve en başarılı endüstriyel tasarımlarının ödüllendirildiği “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri”nin başvuru süresi uzatıldı. 12 Ekim’de sonlanacak başvurularıyla, bu yıl 6.sı düzenlenecek olan Desing Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, Türkye Tasarım Haftası ile eş zamanlı olarak 8 Kasım 2017’de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşiyor.

“Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” jürisinde Suzuki Otomobil Eski Genel Müdürü ve Shizuoka University’den Prof. Moriyoshi Hattori, Senior-touch Ltd. ve design4all’ın CEO’su, Technion Israel Institute of Technology’den Prof. Ron A. Nobarro, Kenya Tasarım Derneği ve Afrika tasarımcıları Network kurucularından Dr. Lilac Osanjo gibi tasarım dünyasına dünya çapında yön veren tasarımcıların yer alıyor.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’ne tasarımcısı, marka sahibi ya da üreticisi Türk olan ürünler için başvuru yapılabiliyor. Başvurunun www.designturkey.org.tr üzerinden yapıldığı projeye bu yıla kadar 1500’ün üzerinde sektörel ürün başvurusu gerçekleşti.

YAZI YUNUS BAŞARAN