ALTERNATİF ÇİÇEK BUKETLERİ İÇİN 7 ADRES

TASARIM 6 saat önce

Değişen dünyaya ayak uyduran çiçekçilik anlayışı da tasarımlarıyla kendilerine hayran bırakıyor.

Sevgililer Günü’nden bahsedilir ama çiçekler es geçilir mi? Çiçekler hediye seçmekte zorlanan herkesin aklına ilk gelenlerden. Günümüzde çiçekçilik kavramı da boyut atlayınca Sevgililer Günü’nde seçebileceğiniz alternatifleriniz çoğaldı. Basit bir buket çiçek değil ise aradığınız, İstanbul’un tasarımlarıyla adlarından söz ettiren, alternatif 7 markasını sıraladık.

1. Box of Luv

“Kutu dolusu mutluluk” mottosunun hakkını veren iki genç girişimcisi, bu projeyi hayata geçirdiğinde, iddiaları klasik gül buketlerine yeni bir anlayış getirmekti. Ki başarılı oldukları aşikar. Siyah güllerinin asaletine vurulacaksınız.

Yolculuğa hazır🙉❤️🌺 #boxofluv Box of Luv Flowers🌸 (@boxofluv) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 6 Şub 2017, 09:38 PST )



2. Labofem

“Sadece çiçeklere değil bitkilerin tümüne aşığım” diyenlere Labofem, bitkilere ve yetiştiriciliğine dair ne ararsanız bünyesinde barındırıyor. Özellikle ofisler için uygun kaktüsler ve saksı tasarımlarıyla seleflerinden sıyrılan Labofem’in Ceropegia woodii isimli yaprakları kalp şeklindeki seçeneğine vurulduk.

labofem (@labofem) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 1 Şub 2017, 05:27 PST )



3. SheRose

SheRose markasının sayfasında ilk gezintiyi yaptıktan sonra düşüneceğiniz tek şey; bu güller nasıl oluyorda bu kadar renkli, bu kadar canlı olabiliyor? Yenilikçi ve sade çizgilerin modern bir tasarım ile sunulması fikrini en güzel uygulayan markalardan biri SheRose.

❤❤❤ SHEROSE (@sherose.co) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 10 Oca 2017, 10:08 PST )



4. Vesaire

Çiçek tasarımları hakkında tek yapılan yorum “Tablo gibi”. Bir göz atın, Ayça Girgin’in yoruma gerek bırakmayan tasarımlarına aşık olacaksınız. Sizce de tablo gibi değiller mi?

Dolunaymıymış bugün🐾⛵️️😻evde güzel enerjili bir köşe şart💐 Ortak renklerimiz🌄 #fullmoon Mevsim erengül👑 vesaire butik çiçek atölyesi (@hippimippi) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 12 Oca 2017, 05:41 PST )



5. Ribbon Flowers

Aranjman tasarımlarıyla adından söz ettiren Ribbon Flowers’ın sahibi Buse Üçer, kendi buket tasarımını yaparken çok keyif aldığını ve bu işe başlama sebebinin bu olduğunu söylerken “Çok haklı.” demekten başka bir şey yapamıyoruz. Bu güzel çiçeklerle bir odada, saatler geçirseniz yine de sıkılmazsınız. Ribbon, haftalık çiçek üyeliği sunmasıyla güzel bir alternatif olabilir.

Lasting impressions… 💜❤️#ribbonflowers #flowerdesign #flowers #love #ribbondesign #makeanimpression #last #forever RIBBON Flowers & Design (@ribbon_flowers) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 13 Oca 2017, 19:47 PST )



6. Müz

Çukurcuma’da konumlanmış Müz sadece çiçek ürünleri sunmuyor. Arzu nesneleri, çeşitli objeler, kaktüsler, teraryumlar… Ne ararsanız var. Sitelerinde yer alan “Doğayı günlük yaşama taşıyan fikirler ve tasarımlar üretmek için kuruldu” söylemi oldukça sıradışı geliyor. Ta ki harikaları görene kadar.

@frenchos 📷 #müz #müzçukurcuma Müz (@muz.se) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 10 Ara 2016, 03:19 PST )



7. Gaiso Flowers

Markanın renkli aranjmanlarının en büyük özelliği meyve veren bitkiler ve bahar dallarının varlığı diyebiliriz. Nil Kavala ve Dilan Sayraç’ın nostaljik tasarımları başınızı döndürecek.

a daydreamer🍬 #gaiosflowers G A I O S ~ F L O W E R S (@gaiosflowers) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 25 Oca 2017, 09:40 PST )

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN