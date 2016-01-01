TARİHİN GÜÇLÜ KADINLARI

YAŞAM 10 saat önce Dilruba Karaköse

İmza attıkları işlerle kadınların neler başarabildiğini kanıtlamış 5 önemli isim...

İçindeki tutku, güç ve başarma azmiyle, kadınların gerçekleştiremeyeceği şey yok. Bu konuda bir kadının neler başarabileceğini merak ediyorsak, tarihe dönüp bakmamız yeterli aslında. İnceleyeceğimiz bu 5 isim ise, kendi dönemlerinde bir tarih yazarak, Kadınlar Günü’ne daha da anlam katıyor.

Jane Austen

Kitaplar, hepimiz için yeni dünyaların kapılarını açmak konusunda oldukça ustalar. Yazdığı etkileyici romanlarla hayatımıza renk katan, İngiliz edebiyatının gelmiş geçmiş en iyi roman yazarlarından biri olarak kabul edilen Jane Austen’da yaşadığı dönemin zor şartlarından bağımsız olarak kararlılığı ve yazma tutkusuyla birlikte yarattığı Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Emma ve daha pek çok kitapla en güçlü kadın yazarların başında geliyor.

Prenses Diana

Prens Charles ile olan evliliğiyle tanınmasına rağmen Prenses Diana, insanlar için bunun çok ötesinde bir yere sahip. Yardımseverliği ve samimiyeti sayesinde dünya çapında büyük bir sevgiye sahip olurken, pek çok yardımkuruluşu için gönüllü olarak çalışarak halk ile olan bağını hep güçlü tuttu.

Florence Nightingale

Modern hemşireliğin temellerini atan Florence Nightingale, ailesinin karşı çıkmasına rağmen mesleğine sıkı sıkıya tutundu ve Kırım Savaşı sırasında verdiği hizmetlerle ulusal bir kahraman olarak görülmeye başladı. Doğum günü olan 12 Mayıs’ı izleyen hafta ise tüm dünyada Hemşirelik Haftası olarak kabul ediliyor.

Eleanor Roosevelt

Amerika Birleşik Devletleri’nin 26. Başkanı Theodore Roosevelt’in yeğeni olan Eleanor Roosevelt, First Lady olduğu dönemde kadınların sesi olmak için kadın hakları üstüne sık sık konuşmalar düzenledi ve 1946 yılındada BM İnsan Hakları Komisyonu’nun ilk başkanı oldu. Ardından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yazımında ise oldukça etkin bir rol üstlendi.

Marie Curie

Hayatını tamamıyla bilime adamış olan Marie Curie, kimya alanında yaptığı çalışmalarla Nobel Fizik Ödülü’nü tarihte ilk alan kadın olmuştur. 1934 yılında kan kanserinden öldüğü zaman, hastalığı maruz kalmış olduğu radyasyona bağlandı ve bu yüzden ona bilim için ölen kadın denildi.

Coco Chanel

Herkesin Coco Chanel olarak bildiği Gabrielle Bonheur Chanel, moda kavramlarını alt üst eden, kendi dönemine damga vurmayı başardığı gibi günümüzde de yüksek modanın en arzulanan markalarından Chanel’in kurucusu. İlk olarak şapka tasarlayarak bu dünyanın bir parçası olan Coco Chanel, lüks ve kişiye özel kıyafet tasarımlarıyla da zamanla bir imparatorluk haline geldi.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE