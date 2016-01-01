SUPER NINTENDO WORLD GELİYOR

YAŞAM 8 saat önce

Nintendo temalı bir eğlence parkı açılma haberine çok cevinmiştik

Dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nintendo, 2020 yılında Japonya’da Super Nintendo World adlı bir eğlence parkı ile oyun severlere gerçek bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Süper Mario başta olmak üzere daha bir çok oyunun gerçeğe döneceği bu parkın aynı zamanda Orlando ve Hollywood’da da küçük alanlarda olacağı haberler arasında.

Tokyo Disney aynı zamanda oyunların bir tek Nintendo’yla sınırlı kalmayıp 6 Süper Kahraman ve Güzel ve Çirkin’in de bu parkta yer alacağını duyurdu. Tokyo 2020’de oyun meraklıları için vazgeçilmez bir destinasyon olacak gibi gözüküyor.

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