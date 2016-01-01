SUPER BOWL HEYECANI THE POPULIST’TE

YAŞAM 51 dakika önce Yunus Başaran

Bu yıl 52. kez gerçekleşecek olan Super Bowl, The Populist'te...

Tüm dünyanın gözü kulağı 4 Şubat gecesi Amerika’ya çevrilecek. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl, 52. kez gerçekleşecek. Bu yıl Minnesota eyaletinde U. S. Bank Stadyumu’nda izleyicilere heyecanlı anlar yaratacak final karşılaşması Philadelphia Eagles ve New England Patriots arasında oynanacak. Tabiki Ulusal Futbol Ligi (NFL) şampiyonu kim olacak sorusundan daha ziyade Half Time Show diye tabir edilen, dillere destan şovun varlığı bile bu karşılaşmayı izlememiz için yeterli.

Geçtiğimiz yıl Lady Gaga’nın stadyumun çatısından aşağı kendini bırakması koca yıl konuşulan tek konuydu. Bu yılki starımız ise Man of the Woods albümünü henüz piyasaya sürmüş olan Justin Timberlake.

Justin, Super Bowl sahnesini 3. kez şenlendirecek olan Justin Timberlake, NSYNC grubuyla ve olaylı Janet Jackson performansıyla zaten çıtayı yükseltmişti. Hem en yakın arkadaşı, hem de sahne direktörü olan Marty Kudelka ile nasıl bir performans sergileyeceğini 4 Şubat gecesi hep birlikte izleyeceğiz.

Türkiye’de de küçük bir kesimin Super Bowl ve Half Time Show heyecanını yakından takip ettiğini bilen Bomontiada’nın göz bebeği The Populist, bu büyük geceye oldukça iyi hazırlandı. Bomontiada’nın tarihini yansıtan mimarisi ve mekânla özdeşleşen ‘craft’ tatlarıyla şehrin sosyalleşme noktası olan The Populist, Türkiye saatiyle 02:30’da başlayacak Super Bowl tüm misafirlere heyecan dolu saatler yaşatacak. Şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın deriz.

YAZI YUNUS BAŞARAN