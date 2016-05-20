SÜPER BİR PAZAR

YAŞAM 19 saat önce

Anneler Günü yaklaşırken girdiğimiz hediye telaşından bizi kurtaracak bir çok etkinlik var. Ancak...

Onların en heyecan verenlerinden biri ise, restoranlar, kafeler, tasarım ve sanat galeriyle meşhur Akaretler Sıraevler’de konumlu W İstanbul’da 13 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan SuperBazaar etkinliği. W İstanbul’un kendisi gibi ikonikleşmiş bahçesi Secret Garden’da konumlanan, “Anneler Günü Pazarı” konsepti mutlaka deneyimlemeniz gereken bir etkinlik. Konsept standlarındaki eşsiz markaların harika ürünleriyle alışveriş yaparken, DJ Emre Şenol’un ve Perküsyon sanatçısı Adrian Guilarte’ın muhteşem performansıyla unutulmaz anlar yaşamanız vaat ediliyor. Gizlenmiş bir bahçe, alışveriş keyfi, lezzetli ikramlar ve kaliteli müzik öğelerini bir arada

bulabileceğiniz, Cumartesi günü 11:00’den 20:00’a kadar devam edecek olan bu güzel etkinliği kaçırmamalısınız!

YAZI YUNUS BAŞARAN