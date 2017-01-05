STRESİN VÜCUDUMUZA 5 ETKİSİ

YAŞAM 12 saat önce

Kaçınılmazımız stresin fiziksel ve zihinsel yarattığı 5 problem

Yazın gelişi her ne kadar içimizi kıpırdatıp, bizi mutlu etmeye yetse de, günlük hayatımızın zorlukları karşısında ister istemez modumuz düşebiliyor. İş dünyasının kaçınılmaz zor şartları, maddi durumlar, özel hayatımızda yaşadığımız karmaşalar, trafik ve daha pek çok nedenden ötürü stres hayatımızdan bir türlü eksik olmuyor. Bu duruma vücudunuzda tepkisiz kalamıyor tabii ki. İşte stresli olduğumuzda fiziksel olarak karşımıza çıkan 5 sorun;

1.Uyku probleminiz varsa

Uykusuzluk olarak da bilinen insomnia, sadece stres kaynaklı olmayabilir. Tüm hayatınız boyunca böyle bir probleminiz olmadıysa stres, sizi uykusuz bırakıyor olabilir. Kafanızda sürekli yapacağınız işlerin dönüp durması veya üzücü durumları aklımızdan çıkaramayışımız insomniayı tetikliyor.

2.Her zaman hastaysanız

Stresin neden olduğu bir diğer sorun ise bağışıklık sistemini zayıflatması. Böylece gün içerisinde soğukalgınlığı ve grip gibi hastalıklara daha kolay yakalanmaya başlıyoruz. Eğer iyileşmeye süresi artıyorsa çok fazla stres yaşıyor olabilirsiniz.3

3.Enerjiniz düşükse

Günde 8-10 saat arasında uyuyor, aşırı yorgunluğa sebep olacak başka aktivitelere de dahil olmuyorsanız, yorgun hissetmenizin nedeni yine stres kaynaklı olabilir. Aşırı stres kendinizi umutsuz hissettireceği için bu nedenle kendini bitkin hissedebilirsiniz.

4. Kas ağrılarınız varsa

“Masaja ihtiyacım var” gibi cümleleri hergün kurmaya başladıysanız ve kaslarınızda kronik ağrılar söz konusuysa nedeni ortada. Stres adrenalin ve hormon seviyesini etkilediği için bu da kaslarınızda ve sinir sisteminizde değişikliklere yol açabilir.

5. Baş ağrısı sıkıntısı çekiyorsanız

Vücudun verdiği sinyallerden bir diğeri ise baş ağrısı. Stresiniz arttıkça günlük hayatınızı etkilemeye başlayan baş ağrıları oldukça can sıkıcı olabilir.

Tüm bu nedenlerle birlikte uzun vadeli stres, zihinsel ve fiziksel sağlık için zararlı olduğundan, mutlaka aza indirgemenin yollarını bulmakta fayda var.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE