YAŞAM

SİL BENİ!

Bir tık kadar ulaşılır olmak canınızı mı sıkıyor? Deseat.me neşenizi yerine getirebilir!



İnternetsiz bir hayatı düşünebiliyor musunuz? Hayır. Peki artık neredeyse internetin gerçek amacı haline gelen sosyal medya siteleri olmadan bir dünya düşünebiliyor musunuz? Tabii ki bunu başaranlar var. Ama her yerde olmaktan sıkıldıysanız eğer, bu kadar ulaşılabilir olmak saçma geliyorsa bir çözümünüz var: Deseat.me! Bu internet sitesiyle sanal dünyadaki bütün hesaplarınızı kolayca silebiliyorsunuz. Verilerinizin yoğunluğuna göre bu bir süre alıyor tabii ki. Düşününce kendinizi silmekte pek bir sıkıntı yok. Ancak mesela Instagram pek çok konuda ilham aldığımız bir

alan; Twitter, güncelliği yakaladığımız yer. Bütün bunlardan nasıl kopacağız? Ya da esas soru buralarda geçirdiğimiz vaktin yerine ne koyacağız? Deseat.me bunun cevabını vermiyor. Sadece sizi dijital dünyada siliyor.