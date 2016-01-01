YAZINIZI CANLANDIRACAK 5 BEACH CLUB

SEYAHAT 1 gün önce

Deniz, kum, güneş, müzik, eğlence hepsine tek bir noktada ulaşmak isteyenlere yaz tatili önerileri…

Birkaç sezondur gençler başta olmak üzere çoğu kişinin yaz tatili tercihi sadece güneşlenip denize girmektense bunların yanına eğlenceyi, güzel kokteylleri, müziği de katmak. Türkiye’nin en gözde tatil yerlerinden olan Çeşme ve Bodrum bu modanın öncülerinden ve her yaz sezonunda olduğu gibi tüm canlılığıyla sizlerle.

MADEO BEACH ALAÇATI

Alaçatı Port’tan Çeşme burnuna ilerleyen Mehmet Koyu’ndaki Madeo Beach 600 kişilik kapasitesiyle sizlere hizmet vermeye hazır. Kış sezonlarında gece eğlenceleriyle İstanbul’da ön plana çıkan Madeo yazları Çeşme Alaçatı’da plaj ve eğlence keyfini sizlere sunuyor. Resident DJ’liğini Kerem Önger’in yaptığı beach de ağırlıklı olarak deep house ve nu-disco müzik tarzı benimsenmiş olup giriş ücreti 50 TL olarak sabitlenmiştir. Ekstra olara zengin yemek menüsü, otopark hizmetleride bulunan plaj 10.00 22.00 arası hizmet vermekte be happy hour saati 17.30 olarak belirlenmiştir. Sizde bu yaz keyfi ve eğlenceyi bir arada yapmak istiyorsanız Madeo Alaçatı her zamanki gibi en ön sırada yerini korumaya devam ediyor.

BEFORE SUNSET ALAÇATI

Yaza tam olarak girdiğimiz şu günlerde tatilini eğlence ve güneşle bir arada geçirmek isteyenlerin tercihleri arasında 2013 yılından bu yana açık olan Before Sunset Beach Club da var. 500 kişilik şezlong 200 kişilik reastaurant kontenjanıyla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Ovacık Azmak Koyunda bulunan Before Sunset 10.00 22.00 arasında açık olup giriş ücreti 50 TL dir; cuma, cumartesi ve pazar günleri 17.00 23.00 arası happy hour etkinliği yapmaktadır.

FLY-INN BEACH ALAÇATI

Pamukova Mevkii’nde bulunan Fly-inn 2500 kişilik alanıyla oldukça geniş bir kitleye sesleniyor. Sabah 09.00 dan itibaren kapılarını açan plaj 17.00 dan itibaren birbirinden lezzetli kokteylleriyle misafirlerini happy hour da hareketlendirip eğlendirmeye başlıyor. Giriş ücreti 60 TL olan fly-inn beach Çeşme severlerin ilgi odağı olmaya başladı bile.

MAÇA KIZI BEACH BODRUM

Bodrum’un en bilindik otellerinden olan Maça Kızı her yaz olduğu gibi beach, happy hour konseptiyle bu yaz da en çok ses getiren yerleri arasında. Özellikle birçok ünlü ismin tercih ettiği Göltürkbükü’nde bulunan Maça Kızı 09.00 24.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Fiyatları standartın biraz üstünde olmasına rağmen oldukça ilgi gören beach özellikle ev yapımı limonataları, birbirinden farklı kokteylleri ve leziz mutfağıyla ön planda.

XUMA BEACH BODRUM

Yaz tatili için Bodrum’dan vazgeçemeyenlerin en çok tercih ettiği yerler arasında olan Xuma Beach taze meyveler kullanarak hazırladığı frozenları, kaliteli müzikleri, sakin denizi, konumu ve geniş alanıyla Bodrumculara yüksek kalitede hizmet sunmakta. Giriş ücreti 70 TL olan Yalıkavakta ki bu keyifli plaj 10.00 21.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlamaktadır. Öğleden sonraya doğru başlayan happy hourların, birbirinden güzel eventlerin düzenlendiği Xuma bu sezonda da oldukça iddialı.

HAZIRLAYAN PAOLA KOHEN KASAR