TATİL İÇİN HAYAT KURTARACAK 8 İPUCU

SEYAHAT 22 saat önce

Yaşasın tatil başlıyor. Ama durun, diyeceklerimiz var.

Tatil zamanı geldi çattı. Tüm yıl beklediğimiz o muhteşem zaman, önümüzdeki günlerde başlıyorken, ALL ailesi olarak biz de, tatil öncesi ve süresince unutmamanız gereken 8 konuyu hatırlatmak istiyoruz.

1. Onları da unutmayalım!

Evcil hayvanlarımızı planımıza dahil edemiyorsak bile onlar için en uygununu her zaman düşünmek zorundayız. “Onların da canı var” cümlesini bir kenara bırakıp “Onların da bir benliği var” düşüncesini temel alıp, yakın arkadaşlarımıza emanet edebiliriz. Maddi durumu iyi olanlar elbette, 5 yıldızlı otel kalitesinde pansiyonları göz önünde bulundurmalı.

2. Eşyalarınızı bavula sığdırmak!

Büyük bir problem olan bu konu için tatlı bir ipucumuz var. Youtube’da kıyafet katlama, bavul hazırlama ipuçları olan videolara göz atmanız, kapabileceğiniz en ufak yetenek bile işinize yarayacak.



3. İlaçlar en önemlisi!

Alerjik durumunuz ya da bir rahatsızlığınız varsa ya da yeni atlattıysanız, o ilaçların aynılarını yanınızda taşımak kazançlı olacak. Yapılan bir araştırmaya göre, havaalanların ve uçakların hatta koltukların, bakteriyel açıdan en sağlıksız noktalar olduğu kanıtlanmış. Yeni hastalıktan kurtulmuş sizler ise açık tehdit olduğunuzdan ötürü önleminizi alın. Tatilinizin en eğlenceli anlarını odanızda Netflix izlerken geçirmek istemezsiniz, değil mi?

4. Klima çarpar!

Annelerimizin söylediği bu söz aslında ne kadar doğru. Sık sık seyahat edenlerin bilgisi vardır. Bu sıcak yaz günlerinde havaalanları ve uçakların için klimalar tarafından fazlaca soğutulmuştur ve siz dışarıdan geldiğiniz için oldukça ince giyinmişsinizdir. Yanınıza mutlaka hırka veya sweatshirt benzeri çok kalın olmayan pamuklu giysiler alın. Ve el bagajınızdan ayırmayın!

5. Check-in saati!

Birçok havayolu birbirinden farklı kurallara sahip olsa da aşağı yukarı benzeyen check-in sürelerini mutlaka kontrol edin. Uçağınıza geç kaldığınızı düşündükten sonra, nasıl olsa online check-in yaparım rahatlığına kapılmadan önce bir daha düşünün. Çünkü çoğu havayolu şirketi online check-in sistemini, uçuşa 45 dakikayla 1 saat kala kapatıyor. Kötü sürprizlerle karşılaşmamak için çifte kontrol yapmayı unutmayın.

6. Havaalanı kalabalığı

Check-in sıraları, özellikle bayram zamanlarında ölümcül olabiliyor. Size hayat kurtarıcı ve hassasiyetle davranmanız gereken bir ipucu veriyoruz. Check-in zamanı sıra çok ve beklemek istemiyorsanız eğer, geçin bir kahve için. Uçuşunuz için boarding’in son çağrısı anonsuna kadar bekleyin. Anons sonrası öncelik kazanacağınız için sıra beklemeden öne geçebilirsiniz.

7. Nakitleri bölün!

Gideceğiniz yer bambaşka bir yer olmasa bile bu tavsiyeye kulak verin. Tüm nakit paranızı aynı yerde tutmayın. Parçalar halinde birkaç yerde saklayın ki kayıp ve çalıntı durumunda daha fazla mağdur olmayın.

8. Gittiğiniz yerin haritasını edinin!

Kağıt harita kullanımı hala devam ediyor. Dijital olarak da elimizin altında bulunan haritalardan Bir şey anlamıyorum demeyin, göz atın. Mutlaka yardımı olacaktır. Özellikle yeni nesil ulaşım uygulamaları araştırın. Toplu taşıma bilgilerinin anlık yüklendiği bu uygulamalar sizin en yakın arkadaşınız olacak.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN