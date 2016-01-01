ROTA BELİRLEME ZAMANI

SEYAHAT 6 saat önce Dilruba Karaköse

2018'de gezilmesi gereken yerleri keşfediyoruz!

Yeni bir hobi edinmek, daha düzenli olmak, kendine daha çok zaman ayırmak ya da daha pek çok şey…2018 tüm sürprizleriyle kapımızı çalmaya hazırlanırken, bizler de yeni yeni kararlar alıyor ve tüm bunları yıl boyunca uygulayabilmeyi umuyoruz. Bu dileklerin arasında belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ise daha çok seyahat edebilmek. O yüzden sizler yavaş yavaş bunun için bütçe ayırmaya başlarken bizler de 2018’de gidilebilecek yerleri sizin için listeledik.

1. Fas – Chefchaouen

Mavi Şehir olarak da bilinen Chefchaouen, bu lakabını şehirde maviyle boyanmış sevimli binalarından alıyor. Otantik kültürüyle birlikte Fas’ın en popüler turistik yerlerinden biri olarak dikkat çekici.

2. Yeni Zelanda – Queenstown

Gidip görmediyseniz bile internet ya da televizyonda Yeni Zelanda’nın huzur verici doğasına şahit olmuşsunuzdur. Eğer sizi cezbettiyse Queenstown’u sevmemeniz için hiçbir neden yok. Outdoor spor aktiviteleriyle meşhur olan bu şehir, biraz pahalı olsa da doğayla iç içe olmak için birebir.

3. İspanya – Mayorka

Nisan ve Ekim ayları arasında sıcak iklimiyle tatil için değerlendirilmesi gereken yerlerden biri de Balear Adaları‘na bağlı Mayorka. Sadece deniz, kum, güneşiyle değil kültürüyle de öne çıkarken, ziyaret edilecek pek çok tarihi bina bulabilirsiniz.

4. Afrika – Botswana

Botswana, coğrafyası ve doğal yaşam çeşitliliğiyle eşine az rastlanır yerlerden. Okavango Deltası ve Chobe Milli Parkı ise görülmesi gereken yerler arasında. Kamp hayatını deneyimlemek isterseniz şimdiden araştırmaya başlamalısınız.

5. Meksika – Mexico City

Meksika’nın başkenti olan Mexico City, müzeler açışından oldukça zengin bir şehir. Rahat rahat dolaşabilmek için Nisan – Mayıs ayları arasında gitmekte fayda var. Tahmin edilebileceği üzere yöresel lezzetleriyle öne çıkarken, çok sayıda sokak pazarı bulunmasıyla da otantik bir alışveriş yapabilirsiniz.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE