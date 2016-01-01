RIMOWA X OFF-WHITE

SEYAHAT 15 saat önce Yunus Başaran

Almanya'nın global markalarından biri olan Rimowa, sunduğu seyahat çözümleriyle kalplerimizi fethediyor.

Dayanıklı ve şık bavul tasarımlarının yanı sıra, lüks markalarla geçekleştirdiği işbirlikleriyle de konuşulur oldu.

Geçtiğimiz sezonlarda İtalyan High-End markalarından Fendi ve ünlü sokak giyim markası Supreme işbirliğine bayıldığımız Rimowa’dan yeni bir işbirliği haberi geldi.

Virgil Abloh yönetimindeki Off-White’ın sokak kültürü üzerindeki hakimiyeti ve elde ettiği başarı şimdi de Rimowa ile olan işbirliği ile perçinleniyor. Off-White’ın ikonikleşen şeffaf materyal kullanımı Rimowa bavullarında hayat buluyor. Oldukça ilginç görünen bu işbirliğinin meyveleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

YAZI YUNUS BAŞARAN