SEYAHAT Yunus Başaran
RIMOWA X OFF-WHITE
Almanya'nın global markalarından biri olan Rimowa, sunduğu seyahat çözümleriyle kalplerimizi fethediyor.
Dayanıklı ve şık bavul tasarımlarının yanı sıra, lüks markalarla geçekleştirdiği işbirlikleriyle de konuşulur oldu.
Geçtiğimiz sezonlarda İtalyan High-End markalarından Fendi ve ünlü sokak giyim markası Supreme işbirliğine bayıldığımız Rimowa’dan yeni bir işbirliği haberi geldi.
Virgil Abloh yönetimindeki Off-White’ın sokak kültürü üzerindeki hakimiyeti ve elde ettiği başarı şimdi de Rimowa ile olan işbirliği ile perçinleniyor. Off-White’ın ikonikleşen şeffaf materyal kullanımı Rimowa bavullarında hayat buluyor. Oldukça ilginç görünen bu işbirliğinin meyveleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
YAZI YUNUS BAŞARAN