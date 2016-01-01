RENGARENK 10 TATİL DESTİNASYONU

SEYAHAT 12 saat önce Dilara Yilmaz

Renkli mimarileriyle bu 10 tatil rotası Instagram hesabınızı renklendirecek.

Yaşadığımız bu dijital çağda, Instagram hayatımıza girdiğinden beri hepimiz birer amatör fotoğrafçılar olduk. Sokakta gördüğümüz bir grafiti ya da renkli bir bina hemen kadrajımıza giriyor. Dünya üzerinde ki kültürel zenginliklerine doyacağınız ve renkli mimarileriyle Instagram hesabınızı süsleyeceğiniz 10 tatil rotasını sizin için derledik.

Burano, İtalya

Venedik lagününde bulunan 4 takım adadan oluşan Burano, rengarenk evleriyle tanınıyor. Motor ile Venedik’e 40 dakika uzak olan adalar, fotoğraf çekmeyi sevenler için cennet niteliğinde. Kanalların kenarlarında bulunan evleri boyama geleneği ailelerin kendi evlerini komşularınınkinden ayırt etmeleri amacıyla başlamış. Dantelleri meşhur olan bu balıkçı şehri adeta bir gökkuşağını andırıyor.

Havana, Küba

Devrimiyle adını sıkça duyduğumuz Küba’nın renkli başkenti Havana. Eski model üstü açık rengarenk arabalarla şehri turlayabileceğiniz bu şehirde kendinizi adeta filmlerde hissedeceksiniz. Yerli halkın mutlu olduğu bu şehrin eski merkezi “La Habana Vieja” UNESCO tarafından Dünya Mirası Sit alan olarak kabul edilmiş. Latin ezgilerinin sardığı sokaklarda gezerken Instagram’ınız için bir sürü kare yakalayabilirsiniz.

Nyhavn, Danimarka

Kopenhag’ın kartpostal güzeli Nyhavn, şehrin aynı zamanda eğlenceli turistik bölgesi. 300 yıl önce denizcilerin getirdikleri malları şehrin içine kolayca ulaştırabilmeleri için açılan kanal, bugün sağlı sollu barları, kafeleri, restoranların olduğu bir bölge. Eddie Redmayne’in oynadığı “Danish Girl” filminde ki o rengarenk sıralı evlere aşık olduysanız, işte burası tam da orası.

Willemstad, Curaçao

Hollanda’ya bağlı Curaçao adasının başkenti Willemstad, Karayiplerin en şeker şehri. Kentin ortası eski yapılarıyla, UNESCO Dünya Mirasları listesine dahil edilmiş. Rengarenk binaların bulunduğu sahil kesiminden gün batımı fotoğraflarınız bir farklı olacak.

Menton, Fransa

Fransa’nın güneydoğusunda, İtalya sınırında bulunan bu tatlı şehri adeta geçmişte bir yerde donup kalmış gibidir. İnanılmaz kokulu limonların üretildiği bu şehir, geceleri açık hava diskosuna dönen sokaklarıyla ünlü. Hem İtalya’ya hem de Fransa’nın daha büyük şehirlerine yakın olmasından dolayı günübirlik geziler düzenleyebilirsiniz. Fransa’nın en güzel denizine sahip olması da büyük bir avantaj.

La Boca, Arjantin

Buenos Aires’in renkleriyle en ünlü mahallesi La Boca, Riachuelo Nehri’nin dünyanın en geniş nehri Río de la Plata’ya açıldığı ağızda yer alıyor. La Boca Arjantin’e gelen turistleri en çok çeken yer. Rengarenk evleri, Caminito adlı yaya sokağına aşık olacaksınız. La Boca’da eğlenebileceğiniz La Ribera tiyatrosu, birçok tango kulübü ve İtalyan tavernası gibi birçok seçenek mevcut.

Bo-Kaap, Güney Afrika

Bo-Kaap, Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da bulunan bir mahalle. Eskiden Malay Quarter olarak geçen mahalle, rengarenk tek katlı sıralı evleriyle ünlü. Müslüman sakinleri olan mahalle turistlerin fotoğraf çekmek için gittiği uğrak noktalardan biri.

Tobermory, İskoçya

İskoçya’da bulunan Mull adasının başkenti olan Tobermory, bir balıkçı şehri. Adaya vardığımızda buranın Cennet’in dünyadaki yansıması olduğuna inanacaksınız. İskoçya’nın en eski viski damıtım merkezi olan Tobermory Distillery’yi ziyaret edebilir ya da rıhtımda renkli ahşap evlerin önünde dalgaların sesinin tadını çıkarabilirsiniz.

Wroclaw, Polonya

Wroclaw, Polonya’nın Silesya bölgesinde tarihi kimliğe sahip şehri. Pazar Meydan’ında bulunan renkli tarihi binalarla kendinizi 1800’lü yıllara ışınlanmış gibi hissedeceksiniz. Ulaşım sistemi o kadar mükemmel ki her yere 1 saate yakın olması şehri sevmenizi kolaylaştıracak.

Cinque Terre, İtalya

Cinque Terre İtalyan Rivierası’nın engebeli sahillerden oluşmuş bölgesi. Konum olarak La Spezia şehrinin batısında, Ligurya bölgesinde kalan yer adını kapsadığı 5 kasabadan alır yani 5 toprak anlamına gelir. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore’den oluşan mimarisiyle tablo gibi duran bu kasabalar yaz tatilinizi Dolce Vita tadında geçirmenizi sağlayacak.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ