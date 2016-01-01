KENDİ KIŞ MASALINIZI YARATIN

SEYAHAT 10 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Masalsı görünümleriyle kartpostalları andıran kış şehirlerini sizler için seçtik.

Bembeyaz karlar, yağmurun melankolik havası, dinlenmek için verilen küçük kahve molaları… Biraz melankoli ama kesinlikle huzur! Aslına bakarsanız, kış mevsimi kendinize vakit ayırmak için en doğru zaman olabilir. İşte bu nedenle bir an önce harekete geçmeli ve tatil rotanızı belirlemelisiniz. Sizler için büyüleyici atmosferleriyle masalları andıran, kış şehirlerini seçtik. Bilet bakmaya başlasanız iyi olur.

Prag / Çek Cumhuriyeti

Masalsı bir kış tatili arıyorsanız istikamet Orta Avrupa’nın incisi Prag! Kırmızı çatılı evleri, birbirinden estetik tarihi binalarıyla ünlü şehir, karlar altındayken masalsı bir havaya bürünüyor. Şehrin en iyi kış manzarası ise elbette ki Prag Kalesi’nde izlenebilir. “Prag’ın gerçek tutkunları şehri kış mevsiminde ziyaret eder!” sözü ise bu şehrin kış tatili için doğru bir destinasyon olduğunu kanıtlıyor. Son olarak, yolunuz Prag’a düşerse ve rüzgârlı havalarla da aranız iyiyse, mutlaka Petřín Manzara Kulesi’nde muhteşem manzaranın tadını çıkarın.

Salzburg / Avusturya

Kartpostalı andıran kar manzaraları, sıcak dağ evleri ve dünyaca ünlü kar pistleri… Tüm bunlar Salzburg’un bir kış şehri olmasını kanıtlar nitelikte. Salzburg denince akla kış sporları gelse de şehir yalnızca spor meraklılarına değil, doğayla baş başa kalıp, sonsuz huzur ve sessizliğin tadını çıkarmak isteyenlere de çok şey vaat ediyor.

Zürih / İsviçre

Kimilerince fazla kasvetli bulunan Zürih, biraz daha melankolik takılmak isteyenler için doğru bir adres. 50’den fazla müze 100’den fazla sanat galerisinin bulunduğu şehir tam anlamıyla bir sanat merkezi. Biraz daha turist ruhuna bürünmek isteyenler için, Zürih’in en eski kiliselerinden biri olan St. Peter Kilisesi ve şehrin simgesi haine gelen The Grossmünster doğru adres. İsviçre’nin en önemli sanat müzesi, Kunsthaus’u da rotanıza almayı sakın unutmayın, Van Gogh, Picasso ve Monet ile tanışmak için eşsiz bir fırsat.

Kopenhag / Danimarka

Kış destinasyonları listesi yaparken, İskandinav ülkelerini es geçmezdik! Danimarka’nın başkenti Kopenhag için festivaller şehri de diyebiliriz. Soğuk havalar sizi ürkütmüyorsa, Kopenhag’ın bu renkli hayatına ufak bir kaçamak yapabilirsiniz. Neredeyse her ay birbirinden özel festivallerin düzenlendiği kuzeyin bu büyüleyici şehri, yerel mutfağıyla da dikkat çekiyor. Yerel biraları, üstü açık sandviç ‘smorrebrod’ları, pastanelerde bulabileceğiniz wienerbrod ve kringle çöreklerini, İskandinav kültüründe çok yaygın olan meyankökü şekerlemesi lakrids’i denemeden dönmeyin deriz.

Hallstatt / Avusturya

Gezginlerin son dönemdeki yükselen tercihi Hallstatt, huzurlu bir kış tatili isteyenler için doğru adres. Avusturya’nın UNESCO tarafından koruma altına alınan bu küçük kasabası, dinlendirici doğa yürüyüşleri yapmak ve kartpostalı andıran fotoğraflar çekmek için ideal bir lokasyon. Bu sakin kasabada, dünyanın en eski tuz madenlerini ziyaret edebilir, manzaranın tadını çıkarmak için Skywalk’a yürüyebilir ya da özgürce sokakları keşfedebilirsiniz.

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