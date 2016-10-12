HUZUR ARAYANLARA CENNET GİBİ 6 KOY

SEYAHAT 10 saat önce

Boşuna demiyorlar cennet gibi ülke diye, gezilmemiş, görülmemiş o kadar fazla yazlık koyumuz var ki.

Yazın klasikleşmiş Bodrum, Çeşme tatillerinden bıkanlar, biraz nefes almak için sessiz, pek keşfedilmemiş yerler arayışında. Çok fazla bilinmeyen bu koylar aslında yurt dışında çoğu kişi tarafından dünyanın en güzel koyları arasında gösteriliyor. Masmavi bir deniz, ağaçlar ve doğanın sesi. Huzur için aranan müthiş bir üçlü. Çok geç olmadan sizde bu koylara bir uğrayın.

BOZBURUN

Bozburun, Marmaris’e bağlı henüz daha pek fazla kişi tarafından keşfedilmemiş sakin, mavinin ve yeşilin bir arada olduğu bir koy. Buraya ulaşım ise Dalaman havaalanıa indikten sonra karayolu ile sağlanıyor.

KABAK KOYU

Kabak koyu, Fethiye’nin Faralya Köyü içerisinde bulunuyor. Likya Yolu üzerinde bulunması aslnda bu koyu biraz daha bilindik hale getiriyor. Burası içinde yine Dalaman Havaalanından Faralya Köyü’ne kalkan dolmuşları kullanabilirsiniz, eğimli bir yol olduğundan sonrası için traktörlerle Kabak Koyu’na ulaşıyorsunuz.

KAPUTAŞ PLAJI / KAŞ

Kaş ve Kalkan arasında bulunan bu plaj son zamanlarda tatilcilerin favorileri arasında. Ağustos sonu ve Eylül başı hem sakinlik hemde denizin güzelliği bakımından en güzel zamanları. Burasıda Dalaman Havaalanına yaklaşık 135 km uzaklıkta.

GİDEROS KOYU

Burası, Karadeniz’in hırçın dalgalarından kurtulmuş, sessiz, yemyeşil bir koy. Gerçekten huzur arayanların kaçırmaması gereken bir yer olan Gideros’a ulaşım araba ile Kastomonu üzerinden.

KEKOVA

Antalya üzerinden ulaşımın sağlandığı Kekova, hem huzur hemde tarih sevenlerin vazgeçilmez tatil yerlerinden bir tanesi. Fakat Antalya’nın dayanılmaz sıcağından dolayı burayı yaz sonu veya yaz sonu ziyaret etmekte fayda var.

AKYAKA

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı bu cennet koy, havasıyla tarihiyle insanları kendine bağlıyor. Tenha olmasına karşın bir sürü küçük mekanı olan Akyaka bu sayede gelenler ne yiyeceğiz gibi sorunlarla karşılaşmıyor. Dalaman ve Bodrum havaalanlarından buraya ulaşmanız mümkün.

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