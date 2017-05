GLORIA’DAN HEPSİ BİR ARADA

SEYAHAT 11 saat önce

Her yaş farklıdır ancak Gloria 20. yaşını unutulmaz sürprizlerle kutluyor.

Akdeniz’in incisi Belek’te konumlanmış olan Gloria Golf Resort, Verde Resort, Serenity Resort ve Gloria Sports Arena bu yıl 20. yaşını kutluyor. Bu özel yıla da özel bir armağan yakışır diyerek tüm davetlilerine eşsiz bir fırsatın kapılarını açıyor. Gloria Markası, bu sezona özel tek rezervasynla tüm Gloria dünyasını keşfetmeniz adına, “All In One Gloria” konseptini hayata geçirdi. Ülkemizde ilk kez uygulanacak olan All In One Gloria konseptinde, misafirler, konakladıkları otel fark etmeksizin tüm diğer otellerdeki yiyecek, içecek, dinlence ve eğlence servislerini rahatlıkla deneyimleyebilecekler. 1997 yılından yani kapılarını ilk kez açtıkları yıldan bu yana milyarlarca insana ev sahiliği yapan Gloria, nehrin denize, denizin de doğaya karıştığı masalsı atmosferini gururla anlatmaya devam ediyor. Bu çok özel 20. yılında ise heyecan verici etkinliklere ev sahipliği yapmaya da devam edecek.

YAZI YUNUS BAŞARAN