GAME OF THRONES TEMALI BUZ OTELİ AÇILDI

SEYAHAT 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Bu haber Game of Thrones hayranlarını çok sevindirecek!

Geçtiğimiz günlerde HBO, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı ve Game of Thrones’un final sezonunun 2019 yılında yayınlacağını duyurdu. Haberin ardından, GOT izleyenleri için meraklı ve heyecanlı bekleyiş, yerini hüzne bıraktı. Fenomen dizinin final sezonu bizi biraz daha bekletecek gibi görünüyor ancak sevindirici haberler de gelmiyor değil! Avrupa’nın en soğuk ülkelerinden biri olan Finlandiya’da, Game of Thrones temalı bir “Buz Oteli”nin inşa edildiği kısa bir süre önce duyuruldu. Lapland Hotels Snow Village ve HBO Nordic tarafından desteklenen projede kalabalık bir heykeltreş grubu görev aldı. Özel tasarım Buz Oteli dizinin sıkı takipçilerinin uğrak tatil mekanı olmaya da aday ancak otelin tamamen buzdan yapıldığını ve -5 derecede sabitlendiğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Game of Thrones’da dair birçok şeyi görmenin mümkün olduğu otel, 8 Nisan’da misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Fiyatlar ise giriş 18 dolar, oda 200 dolar olarak belirlenmiş.



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ