ÇOCUKLAR TATİLE DOYSUN!

SEYAHAT 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Kişiye özel seyahat avantajlarıyla, “Boutique Style” farkı...

Ayrıcalıklı seyahat danışmanlığı ile çocuklarınızın ve sizin isteği doğrulusunda tatil rotaları hazırlayan Boutique Style, heyecan ve huzur dolu bir tatilin kapılarını aralıyor. Masalsı tema parkları, safari turları, kayak tatilleri ve eğlenceli müze gezileri gibi birbirinden güzel seçeneklerle çocuklara hak ettikleri tatili yaşatan Boutique Style, sömestr tatilini unutulmaz bir maceraya dönüştürüyor!

İşte rota!

Disneyland

Boutique Style’ın çocuklar için belirlediği ilk rota, Avrupa’nın en sevilen rüya kentlerinden biri olan Disneyland! Çocukları, hayal dünyalarında yer alan masalsı kahramanlar ile buluşturan Boutique Style, eşsiz bir eğlence vadediyor. Shrek, Örümcek Adam ve daha birçok karakter ve özel etkinlikler eşliğinde bir tatili Boutique Style farkı ile yaşayabilirsiniz.

İsviçre ve Avusturya Alpleri

Sömestr dönemi tam anlamıyla bir tatil ile geçirmek isteyenler için Boutique Style’ın önerisi İsviçre ve Avusturya Alpleri! Dünyanın en önemli yarışmalarının gerçekleştiği pistleri görmek ve Hansel ve Gretel’in yaşadığı masalsı atmosferi hissetmek istiyorsanız rotanız Boutique Style ile hazır!

Legoland

Kışın ortasında sıcacık bir tatil hayali kuranları da unutmayan Boutique Style, rotaya Dubai’deki Legoland’i de dahil etmeyi unutmamış! Çölde safari turu, dev akvaryum ve Atlantis, çocuklar için benzersiz bir deneyim olacak.

Afrika

Doğayı seven minikler için aslanların, kaplanların, fillerin ve zürafaların doğal yaşamlarını gözlemlemek en güzel karne hediyesi olabilir. O halde vahşi yaşam safari programlarıyla Afrika’yı ziyaret edebilirsiniz!

Amerika, Disneyland ve Universal Stüdyoları

Uzak rotadan kaçınmayan aileler için en güzel deneyim kuşkusuz Amerika’da bulunan Orlando, Disneyland ve Universal stüdyoları ve Bush Gardens gibi eğlenceli tema parkları olacaktır. Çocuklarınız hem dünyanın en büyük Disneyland’ında, çizgi kahramanlar ile hem de Universal stüdyolarında Jurassic Park, Shrek, Harry Potter gibi karakterlerle eğlence dolu anlar geçirsin istiyorsanız, şuan harekete geçmelisiniz!

Viyana Doğa Tarihi Müzesi

Çocuklarına eğlenceli ve öğretici bir tatil hediye etmek isteyen aileler için Boutique Style Viyana Doğa Tarihi Müzesi’ni öneriyor! Antik çağlardan kalma dinozorlar da dahil olmak üzere binlerce çeşit canlının yer aldığı bu müzede, çocuklar eğlenceyi ve bilgilenmeyi bir arada yaşayacak!

Detaylı bilgi için; www.boutiquestyle.com.tr

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ