BAYRAM TATİLİ HAZIRLIKLARI BAŞLASIN

SEYAHAT 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Bayram tatilini nasıl değerlendireceğiniz konusunda fikriniz yoksa bize kulak verin!

Bayram tatilleri, iş temposundan kaçmak ve birazcık da olsa dinlenebilmek için en uygun zamanlardan biri. Bu sebeple haftalar öncesinden tatil planları yapılıyor, dinlenme hayalleri kuruluyor. Bayrama birkaç gün kala hazırlıklar hızla sürerken, nereye gideceğiniz konusunda henüz bir fikre sahip değilseniz önerilerimize kulak verin! Zira İstanbul içinde ya da dışında şehrin yoğunluğundan kaçabileceğiniz ve doğa ile buluşabileceğiniz harika yerler var.

NG Hotels

Ailenizle birlikte keyifli ve eğlenceli dakikalar geçirmenin hayalini kuruyorsanız, birbirinden lezzetli bayram menüleri, çocuklar için sunduğu çeşitli etkinlikleriyle 7’den 70’e herkesin bir arada keyifle vakit geçirmesine imkan tanıyan NG Hotels’i ziyaret edebilirsiniz. Sapanca’nın eşsiz doğasıyla bütünleşen ve Afyon’un tarihi güzelliklerini keşfe çıkaran otel, huzuru ve eğlenceyi bir arada vadediyor. Müzisyen Ömür Göksel, 15 Haziran’da NG Afyon’da, 6 Haziran tarihinde ise NG Sapanca’da sahne alıyor.

Azka Hotel

Ege’nin incisi Azka Hotel, Bodrum’un en gözde eğlence ve konaklama mekanlarından Bardakçı Koyunda yer alıyor. Misafirlerine hem tatili hem de eğlenceyi bir arada yaşatmaya hazırlanan Azka Hotel, bayram itibariyle ünlü isimlerin yer alacağı “Azka Yaz Konserleri” ile müzik dolu bir bayram vadediyor. 14 Haziran’da Ayla Çelik konseri ile başlayacak eğlence, bayramın birinci günü Rober Hatemo ile devam edecek. 16 Haziran’da ise Linet’in sahne alacağı ”Azka Bayram Konserleri” bayramın son günü Coşun Sabah ile sona erecek.

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina

Anadolu Yakası’nın en prestijli oteli olan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, misafirlerine Ramazan Bayramı’na özel konaklama paketi sunuyor. 14 – 17 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak üç gecelik bayram paketi, kahvaltı dahil fiyatı 149 Euro’dan başlıyor. Lüksü ve konforu bir arada hissetmek isteyen herkesin ortak adresi olacak olan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina’da bayrama özel tüm Yiyecek-İçecek-Spa harcamalarında yüzde 20 indirim de uygulanacak.

D-Resort Göcek

Yeşilin maviyle buluştuğu, dağların denizle kucaklaştığı, etkileyici adalar manzarası karşısında unutulmaz tatillere ev sahipliği yapan D-Resort Göcek, misafirleri için müzik, eğlence ve huzur dolu bir bayram hazırlıyor. Modern Akdeniz stiliyle tasarlanan, konforlu odalarının yanı sıra bölgede özel plaja sahip tek otel olarak öne çıkan D-Resort Göcek’te bayram eğlencesi, 15 Haziran Cuma akşamı DJ Can Hatipoğlu’nun, 16 Haziran’da ise Hakan Kabil’in seçtiği müziklerin birleştirici etkisiyle hareketleniyor. Otelin bisikletlerinden birini alıp kasabada dolaşmak, yürüyüşe çıkmak ya da eşsiz Göcek koylarının keyfini sürmek istiyorsanız, doğru adrestesiniz.

Tren Beach Yalıkavak

Tren Beach Yalıkavak, bu bayram muhteşem Happy Hour’larıyla konuşulacak. Bodrum’un Eğlence Treni’nde bayramın ilk günü son zamanların en popüler ismi Kerimcan Durmaz, ikinci gün DJ Tahsin Yayla ve DJ Süleyman Köfteci, bayramın üçüncü gününde ise sevilen şarkılarıyla pop şarkıcısı Berkay sahne alacak. Ayrıca dünya mutfaklarından eşsiz yemeklerin yer aldığı yenilenen beach menüsü ile Tren Beach, lezzet tutkunlarında arzularına yanıt verecek.

Çırağan Sarayı

Çırağan Sarayı her bayram olduğu gibi bu bayram da ihtişamlı menüleriyle misafirlerini bekliyor. 14-24 Haziran 2018 tarihleri arası Boğaz manzaralı lüks odalarda minimum 3 gece konaklamayla birleşecek olan “Ramazan Bayramı Konaklama Paketi” İstanbul’un bayramda keyfini sürmek isteyenler için en cazip seçenek oluyor. Sabah yemyeşil bir doğaya ve boğaz manzarasına gözlerini açmak isteyenler, Çırağan Sarayı’nda buluşuyor.

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