AURORA’NIN IŞIKLARI

SEYAHAT 9 saat önce Dilara Yilmaz

Gökyüzünün bize sunduğu, görsel bir şölen olan Aurora Borealis’e tanık olabileceğiniz bu 5 ülkeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Her yıl Kasım ayından Şubat’a kadar kuzey ülkelerinin gökyüzünü süsleyen Aurora Borealis yani nam-ı diğer kuzey ışıkları, herkesin ölmeden önce görmesi gereken bir doğa olayı. Adını Şafak Tanrıçası Aurora’dan alan görsel şölen iyonosferde gerçekleşenbir çeşit ışık kaymasından oluşuyor. Dünyanın dört bir yanından turistleri çeken bu doğal güzelliğe tanık olabileceğiniz ülkelere gitmek için tatilsepeti.com’dan rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Reykjavik, İzlanda

Dünyanın en güzel termal göllerinden biri olan Blue Lagoon’a ev sahipliği yapan İzlanda’nın başkenti Reykjavik, kuzey ışıklarının görüldüğü aylarda çok daha yoğun bir ilgiye maruz kalıyor. Kutup ışıklarının yanı sıra Game of Thrones dizisinin çekildiği alanları da ziyaret edebilirsiniz.

Svalbard Adası, Norveç

Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeri olarak bilinen Svalbard Adası’na sadece Norveç üzerinden ulaşılabiliyor. Birkaç küçük köyden oluşan ada, dünyanın günümüze kadar neredeyse hiç bozulmadan gelen nadir lokasyonları arasında yer alıyor. Bu nedenle fazlasıyla korunaklı bir nokta olduğundan Svalbard’da herhangi bir felakete ya da kıtlığa karşı önlem amaçlı küresel tohum deposu bulunuyor. Tüm bu ilginç detayları dışında Svalbard, kuzey ışıklarına en yakın noktalardan biri olma özelliğini de taşıyor.

Kakslauttanen, Finlandiya

Camdan yapılmış Eskimo evlerinde, saunalı ve sıcacık bir ortamdan dışarı dahi çıkmadan kuzey ışıklarını görebileceğiniz Kakslauttanen ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Helsinki üzerinden ulaşılabilen şirin köy, Aurora Borealis’in birbirine karışan yeşil ve kırmızı tonlarına tanıklık etmek için mükemmel bir lokasyon.

Caithness, İskoçya

İskandinav ülkeleri dışında farklı bir alternatif arıyorsanız, İskoçya’nın kuzeyindeki Caithness’ı tercih edebilirsiniz. Özellikle sahil kısmından kuzey ışıklarını net bir şekilde görebileceğiniz alan, Aviemore ve Cairngorms Ulusal Parkı gibi İskoçya’daki diğer turistik noktaları ziyaret etmenize de imkan tanıyor.

Abisko, İsveç

İsveç Lapland bölgesinde bulunan Abisko, İskandinav yarımadasının en kuzey ucunda yer alıyor. Kuzey ışıklarının İsveç’ten en iyi izlenebildiği yer olan bu küçük kasaba, kış aylarında turistlerle dolup taşıyor. Teleferik ile çıkabileceğiniz 900 metre yüksekliğindeki Nuolja Dağı ise bu ışıkların muhteşem bir görüntü sunduğu yer olarak ön plana çıkıyor.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ