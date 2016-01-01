ALAÇATI’DA BİR İTALYAN

SEYAHAT 19 saat önce Yunus Başaran

İtalya'nın dinginliği ve sakinliği Alaçatı'ya geldi desek...

17 odasıyla sıcak ve nezih bir Alaçatı otelinden bahsediyoruz. Limonaia, bu sezon kapılarını açmış olup, bahçesinde tohumları Sicilya’dan gelen limon ağaçlarıyla ve lavanta kokularıyla sizlere unutulmaz bir İtalya deneyimi yaşatmayı vaad ediyor.

Kapısından içeri adımınızı ilk attığınızdan itibaren, tazelenmiş hissini dolu dolu yaşadığınız Limonaia’da, İtalyan kültürünün tüm esintilerini yaşatan tarzının müdavimi olacaksınız. Geleneksel İtalyan lezzetlerinden seçkilerin de sunulduğu restoranıyla da iddialı duruşuyla kendine aşık eden Limoaia’nın restoranın mutfağı, Roberto Galli’ye emanet. Alaçatı’nın en iddialı mekanlarından olan Limonaia, hem keyifli bir tatil hem de leziz bir yaşamı bir araya getiriyor. Denenmeli, gidip görülmeli…

YAZI YUNUS BAŞARAN