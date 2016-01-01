SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN 4. SEÇENEK

YAŞAM 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Yılın en romantik gününü ıskalamak istemezsiniz değil mi?

Şu sıralar siz de Sevgililer Günü’nde neler yapabileceğinizi gözden geçiriyorsanız, kendinizi 3 farklı seçenek arasında dolaşırken bulabilirsiniz. Çünkü bu romantik günde yapılması gerekenler sanki önceden belirlenmiş gibi. İlk seçenek sevgilisi olanlar için; “Romantik ol ve günün sevincini maksimum seviyede yaşa.” İkinci ve üçüncü seçenek ise daha çok yalnızları ilgilendiriyor; “Yalnızlığına üzül ya da o günü tamemen görmezden gel.”

Bunlardan hiçbiri size hitap etmiyorsa, bizim önerimiz 4. seçenek! Eğer Sevgililer Günü’nü yalnız olduğunuza üzülerek ya da yılın en romantik gününü görmezden gelerek geçirmek istemiyorsanız, hemen kendinizle bir buluşma organize edin ve şimdiden şahane bir günün planlarını yapmaya başlayın. Romantik bir film izlemek, Sevgililer Günü’ne özel yapılan kalp şeklindeki çikolatalardan yemek ya da sinemaya gitmek için hiçbir engel yok. Hayatın bitmek bilmeyen telaşı arasında, sevgiyi simgeleyen bu günü es geçemezsiniz değil mi?

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