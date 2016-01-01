YILBAŞI İHTİŞAMININ YENİ ADRESİ

ŞEHİR REHBERİ 15 saat önce Cemre Bosnalı

Fairmont Quasar İstanbul’un bahçe katında yer alan Aila'nın, ilk yılbaşı gecesini deneyimlemeye davetlisiniz!

Yeni yılı keyifli bir eğlence programıyla karşılayıp aynı zamanda muhteşem yemekler tatmak isterseniz gideceğiniz lokasyon; Aila restaurant. Aila’yı henüz keşfetmeyenler için biraz tanıtalım… Restaurant; şeflerin konukların önünde mezeleri hazırladığı meze barı, usta ile sohbet imkanı sunan geleneksel ocakbaşı, gözlerden uzak kutlamalar ve iş yemekleri için kendine ait ızgarası olan özel yemek odası ve canlı müzik alanı gibi farklı bölümlerden oluşuyor. Ancak bizce restaurantın en can alıcı noktası içerisinde bulunan Baharat Kütüphanesi! Mısır Çarşısı’ndaki rengarenk görüntüleri ile İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen baharatlar geniş bir kütüphanede sunuluyor ve isteyen misafirler oradan alışveriş yapabiliyor.

Gelelim leziz yemeklerine…

Restaurantta, Şef Umut Karakuş’un yönetiminde Anadolu’nun dört bir yanından geleneksel ve yerel tatlar sunuluyor. Bizim tavsiyemiz, yemeğinize mezelerden başlamanız. Şef; Antakya tabule, muhammara, fava, Nazuktan, dil söğüş gibi tatları zenginleştirerek, klasik mezelere yeni bir yorum getiriyor. Hepsi oldukça leziz, biz bayıldık! Ana yemeklerden ise, 24 saat boyunca ağır ateşte pişen Kars Kaz’ı favorimiz oldu.

Yılbaşı gecesinde canlı müzik eşliğinde bu tatları deneyimlemek bizce çok keyifli olacak. Bir an önce rezervasyon yaptırmayı unutmayın!

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