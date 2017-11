“THE HOUSE CAFE” 4 YENİ LOKASYONDA!

ŞEHİR REHBERİ 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Uzun yıllardır lezzetli yiyeceklerin durağı olarak bilinen The House Cafe, değişmeyen kalite anlayışı ve klasikleşen zengin menüsü ile hizmet vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Akaretler’de yeni şubesini açan The House Cafe, hız kesmeye niyetli değil. Bakü ve İzmir’deki 2. şubeleri ve Kayseri’de ard arda açılacak yeni şubeleri ile birlikte, 4 yeni lokasyonda daha müdavimleriyle buluşacak olan gözde mekan, hem şube sayısını 12’ye çıkarıyor hem de ayrıcalıklı deneyimlerini daha fazla insanla buluşturmayı misyon ediniyor.

İstanbul’un sevilen semtlerinde adeta lezzet merkezleri haline gelen The House Cafe şubelerinin 9.’su olan Akaretler, samimi dekorasyonu ve birbirinden özgün yiyeceklerin bulunduğu menüsü ile The House Cafe geleneğini devam ettirirken; hemen yanı başında açılan mahalle barı “No Fish Today” ile de bambaşka bir The House Cafe deneyimi sunacak.

Nişantaşı’ndaki ilk şubesinin ardından 2. şubesiyle mahalle barı konseptini Akaretler’e taşıyan No Fish Today, lezzetleriyle çok iddialı. Mekan, sabahları taze kahve veya ev yapımı poğaça ile hızlı bir kahvaltı, gün ortasında bir akşamüstü kaçamağı ya da iş çıkısı yorgunluk atmak için ideal bir ortam yaratıyor. Haftanın her günü DJ performansları ile eğlenceli saatler yaşatan No Fish Today’de, özellikle perşembe, cuma ve cumartesi akşamları, tanınmış DJ’ler eşliğinde eğlence doruklara ulaşıyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ