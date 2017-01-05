ŞEHİR REHBERİ
SWISSÔTEL THE BOSPHORUS’TAN YEŞİL ZAMANLAR
İstanbul'un incisi Swissôtel The Bosphorus'tan yemyeşil haftasonu etkinliği başlıyor.
Şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak, derdi tasayı unutmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan Swissôtel The Bosphorus, sizleri, hayata biraz olsun yeşil katmaya davet ediyor. 29 Nisan – 21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Greenery Weekends ile tazelenip, yenilenecek, birçok etkinlik ile canlanacaksınız. Etkinlikler arasında Michael Stewart, Nihan Hantal, Ateş Bağdaş ile yoga, Burak Ergezen’le Çay Atölyesi, Zeynep Tarhan Muslu ile Renk Şifresi, Pürovel eğitmenleriyle Aquafit, Lebriz Dedeoğlu ile meditasyon, açıkhava canlı müzik performansları, Greenery Spring masaj programı gibi bir çok seçenek mevcut. 65 dönümlük Sultan Park’ta, hangdrum, arp ve flüt eşliğinde, Michael Stewart, Ateş Bağdaş ve Nihan Hantal’ın da aralarında bulunduğu ünlü yoga eğitmenleriyle 4 hafta sonu boyunca sürecek yoga seansları ve Lebriz Dedeoğlu’nun düzenleyeceği meditasyon seansları ile huzur kapımızda. Çayı çok daha yakından tanıyacağınız detoks temalı Çay Atölyesi, Burak Ergezen’in önderliğinde gerçekleşecek. Hollywood ünlülerinin kulandığı Renk Şifresi Atölyesi’nde ise Zeynep Tarhan Muslu önderliğinde hangi renklerin tonları ile uyumlu olduğunuzu öğreneceksiniz. Greenry Weekends kapsamında Pazar günlerine özel Greenery Büfe’de raw food seçenekleri sizleri bekliyor olacak. Son olarak ise masaj aşıkları boş geçilmemiş. Greenry Weekends’e özel hazırlanan 90 dakikalık Greenery Spring masaşı ile, yeşilin enerjisini ve huzurunu teninizde yaşayacaksınız.
Greenery Weekend’in tam programını aşağıda bulabilirsiniz.
29 Nisan-01 Mayıs
29 NİSAN CUMARTESİ
Renk Atölyesi – Zeynep Tarhan Muslu ile
Yoga in the Garden with Live Music – Nihan Hantal ile Sultanpark’ta canlı müzik eşliğinde
Fitness @ Pürovel Spa & Sport eğitmenleriyle
Greenery Konseri
30 NİSAN PAZAR
Detox Çay Atölyesi ve Raw food ikramlar – Burak Ergezen ile
Fitness @ Pürovel Spa & Sport
Aquafit @ Pürovel Spa & Sport
‘’Vitality Kokteyl ’’
1 MAYIS PAZARTESİ
Fitness @ Pürovel Spa & Sport
Meditasyon – Lebriz Dedeoğlu ile
06-08 Mayıs
6 MAYIS CUMARTESİ
Fitness @ Pürovel Spa & Sport
Yoga in the Garden with Live Music – Ateş Bağdaş ile Sultanpark’ta canlı müzik eşliğinde
Greenery Konser
7 MAYIS PAZAR
Fitness @ Pürovel Spa & Sport
Meditasyon – Lebriz Dedeoğlu ile
Detox Çay Atölyesi ve Raw food ikramlar – Burak Ergezen ile
‘’Vitality Kokteyl ’’
8 MAYIS PAZARTESİ
Fitness @ Pürovel Spa & Sport
13-15 Mayıs
13 MAYIS CUMARTESİ
Fitness @ Pürovel Spa & Sport
Yoga in the Garden with Live Music – Nihan Hantal ile Sultanpark’ta canlı müzik eşliğinde
Greenery Party @ Roof Bar
14 MAYIS PAZAR
Aquafit @ Pürovel Spa & Sport
Fitness @ Pürovel Spa & Sport
Detox Çay Atölyesi ve Raw food ikramlar – Burak Ergezen ile
‘’Vitality Kokteyl ’’
15 MAYIS PAZARTESİ
Fitness @ Pürovel Spa & Sport
19-21 Mayıs
19 MAYIS CUMA
Renk Atölyesi – Zeynep Tarhan Muslu ile
Aquafit @ Pürovel Spa & Sport
Fitness @ Pürovel Spa & Sport
Detox Çay Atölyesi ve Raw food ikramlar – Burak Ergezen ile
‘’Vitality Kokteyl ’’
20 MAYIS CUMARTESİ
Fitness @ Pürovel Spa & Sport
Yoga in the Garden with Live Music – Michael Stewart ile Sultanpark’ta canlı müzik eşliğinde
‘’Vitality Kokteyl ’’
Greenery Party @ Roof Bar
21 MAYIS PAZAR
Fitness @ Pürovel Spa & Sport
Meditasyon – Lebriz Dedeoğlu ile
Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: +90 212 326 1100’ı arayabilir ya da www.swissotel.com.tr/istanbul adresine tıklayabilirsiniz.
YAZI YUNUS BAŞARAN