SWISSÔTEL THE BOSPHORUS’TAN YEŞİL ZAMANLAR

İstanbul'un incisi Swissôtel The Bosphorus'tan yemyeşil haftasonu etkinliği başlıyor.

Şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak, derdi tasayı unutmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan Swissôtel The Bosphorus, sizleri, hayata biraz olsun yeşil katmaya davet ediyor. 29 Nisan – 21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Greenery Weekends ile tazelenip, yenilenecek, birçok etkinlik ile canlanacaksınız. Etkinlikler arasında Michael Stewart, Nihan Hantal, Ateş Bağdaş ile yoga, Burak Ergezen’le Çay Atölyesi, Zeynep Tarhan Muslu ile Renk Şifresi, Pürovel eğitmenleriyle Aquafit, Lebriz Dedeoğlu ile meditasyon, açıkhava canlı müzik performansları, Greenery Spring masaj programı gibi bir çok seçenek mevcut. 65 dönümlük Sultan Park’ta, hangdrum, arp ve flüt eşliğinde, Michael Stewart, Ateş Bağdaş ve Nihan Hantal’ın da aralarında bulunduğu ünlü yoga eğitmenleriyle 4 hafta sonu boyunca sürecek yoga seansları ve Lebriz Dedeoğlu’nun düzenleyeceği meditasyon seansları ile huzur kapımızda. Çayı çok daha yakından tanıyacağınız detoks temalı Çay Atölyesi, Burak Ergezen’in önderliğinde gerçekleşecek. Hollywood ünlülerinin kulandığı Renk Şifresi Atölyesi’nde ise Zeynep Tarhan Muslu önderliğinde hangi renklerin tonları ile uyumlu olduğunuzu öğreneceksiniz. Greenry Weekends kapsamında Pazar günlerine özel Greenery Büfe’de raw food seçenekleri sizleri bekliyor olacak. Son olarak ise masaj aşıkları boş geçilmemiş. Greenry Weekends’e özel hazırlanan 90 dakikalık Greenery Spring masaşı ile, yeşilin enerjisini ve huzurunu teninizde yaşayacaksınız.

Greenery Weekend’in tam programını aşağıda bulabilirsiniz.

29 Nisan-01 Mayıs

29 NİSAN CUMARTESİ

Renk Atölyesi – Zeynep Tarhan Muslu ile

Yoga in the Garden with Live Music – Nihan Hantal ile Sultanpark’ta canlı müzik eşliğinde

Fitness @ Pürovel Spa & Sport eğitmenleriyle

Greenery Konseri

30 NİSAN PAZAR

Detox Çay Atölyesi ve Raw food ikramlar – Burak Ergezen ile

Fitness @ Pürovel Spa & Sport

Aquafit @ Pürovel Spa & Sport

‘’Vitality Kokteyl ’’

1 MAYIS PAZARTESİ

Fitness @ Pürovel Spa & Sport

Meditasyon – Lebriz Dedeoğlu ile

06-08 Mayıs

6 MAYIS CUMARTESİ

Fitness @ Pürovel Spa & Sport

Yoga in the Garden with Live Music – Ateş Bağdaş ile Sultanpark’ta canlı müzik eşliğinde

Greenery Konser

7 MAYIS PAZAR

Fitness @ Pürovel Spa & Sport

Meditasyon – Lebriz Dedeoğlu ile

Detox Çay Atölyesi ve Raw food ikramlar – Burak Ergezen ile

‘’Vitality Kokteyl ’’

8 MAYIS PAZARTESİ

Fitness @ Pürovel Spa & Sport

13-15 Mayıs

13 MAYIS CUMARTESİ

Fitness @ Pürovel Spa & Sport

Yoga in the Garden with Live Music – Nihan Hantal ile Sultanpark’ta canlı müzik eşliğinde

Greenery Party @ Roof Bar

14 MAYIS PAZAR

Aquafit @ Pürovel Spa & Sport

Fitness @ Pürovel Spa & Sport

Detox Çay Atölyesi ve Raw food ikramlar – Burak Ergezen ile

‘’Vitality Kokteyl ’’

15 MAYIS PAZARTESİ

Fitness @ Pürovel Spa & Sport

19-21 Mayıs

19 MAYIS CUMA

Renk Atölyesi – Zeynep Tarhan Muslu ile

Aquafit @ Pürovel Spa & Sport

Fitness @ Pürovel Spa & Sport

Detox Çay Atölyesi ve Raw food ikramlar – Burak Ergezen ile

‘’Vitality Kokteyl ’’

20 MAYIS CUMARTESİ

Fitness @ Pürovel Spa & Sport

Yoga in the Garden with Live Music – Michael Stewart ile Sultanpark’ta canlı müzik eşliğinde

‘’Vitality Kokteyl ’’

Greenery Party @ Roof Bar

21 MAYIS PAZAR

Fitness @ Pürovel Spa & Sport

Meditasyon – Lebriz Dedeoğlu ile

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: +90 212 326 1100’ı arayabilir ya da www.swissotel.com.tr/istanbul adresine tıklayabilirsiniz.

