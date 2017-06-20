ŞEHİRDE TATİL HAVASI YARATAN 4 HAVUZ LOKASYONU

ŞEHİR REHBERİ 1 gün önce

Şehir içinde kaçamak yapmak isteyenlere tatilden ne farkı var ki dedirtecek dört lokasyon önerisi.

Çok beklenen tatil, gözü açıp kapayıncaya kadar bitti. Şimdi iş hayatı psikolojisine alışma süreci başlar. Ve bir daha ki tatilde nereye gideceğimizin hayalini kurarız. Kurban Bayramı’na kadar geçen süre içerisinde şehir içinde havuz keyfi yapabileceğimiz mekan sayısı artmışken, biz de ALL ekibi olarak sizlere güzel ve rahat 4 otel ve havuzunu listeledik.

GRAND HYATT

Şehrin göbeğinde, yeşillikler içerisindeki, 26 m. uzunluğunda, 12 m. genişliğindeki Grand Hyatt’ın havuzundan, Haziran ayından Eylül ayına kadar yararlanabiliyorsunuz. Hafta içi günlük tek kişi, 140 TL ve çift kişi 250 TL iken bu fiyat haftasonları tek kişi 200 TL, çift kişi 370 TL oluyor. 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz, 6-12 yaş arası çocuklar ise %50 indirime tabi.

SHERATON İSTANBUL ATAKÖY HOTEL

Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, yarı olimpik havuzu hizmet için kullanılması dışında, ayrıca 15 Eylül’e kadar her Çarşamba ve Cuma günleri Aqua Gym dersleri ile sizleri buluşturuyor. Haftaiçi günlük giriş kadınlar için 50 TL olmakla birlikte, 20 TL farkla Aqua Gym’den faydalanabiliyorsunuz.

SWISSOTEL THE BOSPHORUS

Mükemmel bir boğaz manzarası, ulaşım kolaylığı, şehir içindeki yeşil alan fazlalığı gibi unsurlarıyla Swissôtel The Bosphorus, şehir merkezinde tatil fırsatı sunduğu havuzuna herkesi davet ediyor.

CONRAD İSTANBUL BOSPHORUS

Şehrin karmaşasından uzak, ağaçlar içinde niteliği Conrad için de geçerli. Tamamen yenilenmiş havuzunun hafta içi giriş ücreti 135 TL, haftasonu da 200 TL. Çift olarak geleceklere hafta içi 240 TL ve haftasonu 300 TL olarak belirlenmiş.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN