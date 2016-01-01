ŞEHİR REHBERİ 9 saat önce Bağlan Keskin

İki ‘style genius’ kadınla Room + Rumours’ın kapılarını açıyoruz.

Başak Dizer Tatlıtuğ ve Deniz Marşan’ın Room + Rumours’ı hem bir showroom hem mağaza hem de bağımlılık yaratan bir popüler mekan konumunda günümüzün bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz de şimdi bu iki ‘style genius’ kadınla Room + Rumours’ın kapılarını açıyoruz.

Room’un DNA’sında neler var?

Burası bir styling ofisi. Dizilere styling yapıp, markalara danışmanlık veriyoruz.

Bu işin Türkiye’deki öncüsü sayılırsınız. Nasıl dönemlerden geçti bu meslek?

Stil danışmalığına herkesin de bildiği gibi Aşk-ı Memnu ile başladık. Karaktere göre giyinmenin ne kadar önemli olduğunu anladı herkes bu proje ile. Sonrasında Kuzey Güney, Medcezir, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Kara Para Aşk, Kara Sevda dizileriyle devam ettik. Bunlarla beraber, Room Teşvikiye ile başladığımız yolculukta hep hayal ettiğimiz cafe-restoran ve mağaza konseptini yaratmak için çalıştık ve yıllar süren çalışmamızın sonucu olarak Room + Rumours’ı oluşturduk.

Seçiciliğiniz nasıl oluştu? Markalar, bir insan için doğru kıyafet ve daha fazlası. Bunları görmek altkültürler hakkında nasıl bir bilgi sahibi olmayı gerektiriyor?

Biz her zaman senaryo ve akabinde yönetmene bağlıyız. Senaryo hissiyatı karakterin styling’i ile de seyirciye geçmeli fakat ne abartılı olmalı, ne çok sıradan ve sönük, ne de aşırı teatral. Olması gereken, genel halk anlayışından, yani toplum normlarından bir tık parlak, dikkat çekici, öncü, farklı ve şık olması. Neticede bu televizyon işi ve show business. İzleyicisi belli ve net. Styling’in de Türk halkı ve genel profiline uygun olması gerek. Bir moda dergisi çekimi gibi asla değil.

Günümüzde bir karakterin oluşumundaki en önemli noktalardan biri kıyafeti, stili. Sizin karakterle ilişkiniz nasıl başlıyor? Ve yaptığınız styling’in karaktere yazılandan farklı bir kişilik özelliği kazandırdığı oluyor mu?

Karakterle ilgili ilk çalışma öncelikle detaylı senaryoyu okuyarak başlıyor. Sonrasında karakterin nerede yaşadığını, neler yapmaktan hoşlandığını, hepsini göz önünde bulundurarak bir karakter analizi oluşturuyoruz. Ardından da yavaş yavaş, “Bu onu giyer” dedirtecek kilit parçalar bularak bir stil yaratmaya çalışıyoruz.

Room’da hangi markalar, tasarımcılar var?

Mavi, Koton, Adidas, Ramsey, Kiğılı, Nocturne, Butigo, Columbia, Forever

New gibi büyük kurumsal markalar

ile çalışıyoruz. Bunun yanı sıra Eda Erdoğan ve Meltem Özbek de Room’un tasarımcı bünyesinde yer alan isimler.

Room ve Room + Rumours… Sizin için sırada ne var?

Room ve Room + Rumours ile yola devam ediyoruz. Var olanlarla daha çok çalışarak, onları iyileştirmenin ve daha yukarıya taşımanın çalışmasını yapacağız, şu an için başka bir yeni projemiz yok.