KEYİFLİ ETKİNLİKLER İÇİN 5 MOBİL UYGULAMA

ŞEHİR REHBERİ 2 gün önce

Bu uygulamalar, hafta sonu tatillerinizde daha verimli planlar yapabilmeniz için rehberiniz olacak!

‘Bu hafta sonu nereye gideceğiz?’ diye iç geçiriyorsanız ve karar verene kadar hafta sonu tatiliniz bitiyor ise size yardımcı olacak çok yararlı uygulamaların olduğu müjdesini veriyoruz. Günümüzde bir çok aktivite seçeneği var ve bunlar için bir çok işletme… Ancak karar vermek kolay değil çünkü her işletme, size hitap etmeye bilir ve planınız stres atmakken, üzerinize daha çok stres binebilir. Bu uygulamalar sayesinde yapmak istediğiniz aktivite ve gideceğiniz yerler hakkında bilgiler alabilecek ve kararlarınızı daha kolay verebileceksiniz.

PartyMag ‘Şehrini seç, eğlenmeye başla!’

‘Şehrin en büyük etkinlik rehberi’ sloganıyla kurulan bu uygulama ile ne tarz etkinliği ne zaman yapmak istediğinizi bilgiler kısmına girerek, karşınıza çıkan uygun etkinlikler hakkında bilgi alabilirsiniz. Bunun yanında mekan ve içerik bilgilerini de bulabilirsiniz.

AppStore, Google Play

Mekan.com

Bu uygulama ile çevrenizdeki mekanlar hakkında bilgi sahibi olabilir ve tercih ettiğiniz mekana animasyonlu yol tarifi alabilirsiniz. Yorumları okuyabilir ve menüleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Gittiğiniz mekanlarda check-in yapabilir ve sosyal medya hesaplarından paylaşabilirsiniz. Ayrıca düğün, sünnet, nişan gibi toplu organizasyonlar düzenleyen mekanları filtreleyip, organizasyon için anında fiyat alabilirsiniz.

AppStore, Google Play

Zomato

Yemek yiyebileceğiniz yerleri keşfetmek için kullanılan rehber uygulamadır. Restoranların menülerine, yorumlarına ve nasıl gideceğinize dair bilgiler alabilmeniz için tasarlanmıştır ve kullanımı oldukça kolaydır.

AppStore, Google Play

Reztoran

Bu uygulamayla, seçeceğiniz günü ve saati belirleyerek, istediğiniz restorana rezervasyon yaptırmanız mümkün. İçerisinde her gün artan 900’ü aşkın restoran seçeneğiyle, seçim yapmanızı da kolaylaştırıyor. Çünkü bu uygulama ile rezervasyon yapmakla kalmıyorsunuz, restoran hakkında bilgiler de alabiliyorsunuz.

AppStore, Google Play

Etkinlik Gezgini

Uygulama, güncel etkinliklerden haberdar olmanızı ve kolayca en uygun bileti almanızı sağlıyor. Ayrıca sizden hizmet bedeli de istemiyor. Başarılı kampanyalarıyla da dikkat çekiyor.

AppStore, Google Play

YAZI HÜSEYİN EREN