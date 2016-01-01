İSTANBUL’UN NADİDE ÇAY EVİ: DEM

ŞEHİR REHBERİ 20 saat önce Ezgi Şuekinci

Bambaşka bir hikayeyle, yepyeni yerinde! Karşınızda Dem Karaköy!

İstanbul’un nadide çay evi Dem, 2013 yılında Karaköy’de açılmış ve çok sevilmişti. Zaman içerisinde kendini, dönüşen ve kalabalıklaşan bir lokasyonun içerisinde bulan Dem, misafirlerine vaat ettiği huzurlu, sofistike, renkli ve sıcak çay dünyasını en iyi şekliyle yaşatmak için daha konforlu,ferah ve buram buram nostalji kokan yeni adresine geçti. SALT Galata, Arap Camii gibi cazibe noktalarının yanı başında, Bankalar Caddesi’nin bir alt sokağında, Tünel’in çok yakınında, 120 sene önce Fransızlar tarafından inşa edilmiş tarihi bir postane binasının altına taşınan Dem Karaköy, yenilikleri de beraberinde getirdi. 60 çaydan oluşan zengin mi zengin menüsüne, çaylı latte çeşitleri, matcha çayıyla hazırlanan içecekler ve özel çaylı reçeteler de ekleyen güzide mekan, sunmuş olduğu deneyimlere yeni zenginlikler katıyor. Ayrıca Dem, Türk insanın kahvaltı zaafını da göz ardı etmemiş ve yepyeni bir kahvaltı menüsü oluşturmuş. Özenle hazırlanan, çay saatlerinin tamamlayıcısı atıştırmalık ve tatlı alternatifleri ile glutensiz ve vegan yiyecek seçenekleri Dem Karaköy’de misafirlerini bekliyor olacak. Eş zamanlı olarak, Moda şubesinin menülerini de yenileyen Dem’in eşsiz lezzetlerine http://www.tea-excellence.com/ üzerinden de ulaşabilirsiniz.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ