EĞLENCENİN KALBİ

ŞEHİR REHBERİ 16 dakika önce Ilgaz Gökırmaklı

İstanbulluların favori mekânlarından W Istanbul Lounge Mart ayında da eğlencenin kalbi olmaya devam ediyor.

İstanbul eğlence hayatının favori mekânlarından W Istanbul Lounge Ekim ayından bu yana haftanın 4 gecesi yaptığı partilerle gece hayatının nabzını tutmaya devam ediyor. Mart ayının gelmesiyle ise eğlencenin dozu da yükseliyor. House müzikle dolu hafta sonlarından, hiphop gecelerine, canlı müzik performansları gibi çok özel etkinliklere ev sahipliği yapan W Istanbul Lounge tüm misafirlerine eğlencenin kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Mart ayı programı ise şöyle;

7 Mart – Gaye Su Akyol

Kendine has tarzıyla ve karakteristik vokaliyle 7 Mart Çarşamba akşamı W Lounge Istanbul sahnesi Gaye Su Akyol’u ağırlayacak.

21 Mart – Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

Tropikal ritimler ile Latin rüzgarlarının yoğun eseceği Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars performansı 21 Mart Çarşamba W Lounge Istanbul’da…

28 Mart – James Copley X Las Vegas Wedding

Electro Deluxe grubunun söz yazarı ve vokalisti James Copley, bu sefer kendi duo projesi `Las Vegas Wedding` i W Lounge Istanbul’a getiriyor. Soul, Pop, Funk ve Rock’ı, Gelin-Damat parodisi altında komediyle buluşturan performans 28 Mart Çarşamba akşamı…

29 Mart – Bora Uzer

Canlı performansları ile bir şehir efsanesine dönüşen, enerjisi ve güçlü vokali ile adından söz ettiren Bora Uzer 29 Mart Perşembe W Lounge Istanbul sahnesinde.

31 Mart – Can Bonomo

Can Bonomo, 31 Mart Cumartesi günü W Lounge Istanbul’da müzik ziyafeti yaşatacak.

Her Perşembe Hip Hop!

Haftanın 4 günü şehrin en hareketli gecelerini ev sahipliği yapan W Istanbul Perşembe gecelerini ise hip hop’a ayırıyor. Eğlence doruklara ulaşıyor.

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