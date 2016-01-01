DÖNÜŞÜNÜZ MUHTEŞEM OLSUN

ŞEHİR REHBERİ 13 saat önce Yunus Başaran

Yazın rehavetini üzerinizden atmak, kendinizi şehre ve iş hayatına adapte etmek ve yenilemek için Shangari-La Bosphprus, CHI The Spa'ya uğrayın.

Tatil dönüşünde en çok ihtiyacınız olan bedeninizi ve ruhunuzu güzel bir bakıma sokmak. Durum böyle olunca şehre döner dönmez yapmanız gereken kendinizi spaya atmak. Son zamanların en lüks ve eşsiz spalarından Shangari-La Bosphprus, CHI The Spa, bunun için en iyi destinasyon. Uzak Doğu’nun eşsiz masaj terapilerini İstanbul’a getiren bu spa, kapsamlı bir bakımla vücudunuzu rahatlatmayı ve ruhunuzu dinlendirmeyi vaat ediyor. Çeşitli masaj terapilerinin yanı sıra yazın kuruyan ve neme ihtiyaç duyan cildinizi canlandıracak birçok bakım seçeneği de sunuyor. Bizim favorimiz Energizing and Detoxifying Body Scrub uygulaması. Bir çeşit keseleme tekniği olan bu terapi himalaya tuzu ve argan yağı kullanılarak yapılıyor. Bedensel ve ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan bu terapi, cildinizin beslenmesine, canlanmasına, toksinlerden arınmasına ve kan dolaşımınızın hızlanmasına yardımcı oluyor.



YAZI CEMRE BOSNALI