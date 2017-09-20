BÜYÜKANNE’NİN VINTAGE DÜNYASI

ŞEHİR REHBERİ 6 saat önce Timur Can Ersoy

Gizem Saluvan’ın kurduğu Grandma Vintage Shop; ikinci el meraklılarını kumbaracı Yokuşu’ndaki masal dünyasına davet ediyor.

Günümüzde vintage dükkânları gün geçtikçe artmakta… Peki nedir bu vintage? Ne işe yarar? Aslında vintage bazılarımızın düşüncesiyle eski demek değil. Günümüze yön veren zaman zaman günümüz modasının da beslendiği, eski koleksiyonlar ve eski tarzlardan oluşan ürünlere de vintage diyoruz. Bu özelliklere sahip olan Grandma Vintage Shop, sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak, dostlarınıza ve özel günleriniz için kendinize farklı alternatifler bulacağınız, sofistike bir yapı oluşturmuş, Kumbaracı yokuşunda konuşlanmakta.

14 Şubat 2015’de kurulan marka, 3 yıla yakın bir süredir vintage ve ikinci el severleri ağırlıyor. Markanın yaratıcısı Gizem Saluvan, mimar olarak başladığı bu yolculukta, bir çok ünlü markanın görsel düzenleme, vitrin tasarımı ve yöneticiliğini yaptıktan sonra, kendine has, bir masal dünyasını anımsatan dükkanını açmış, selektif ürünlerden, güncel markalara ve kült parçalara uzanan ürün yelpazesi geniş, her kesimden insanın ulaşabilmesini amaçladığı bir mağaza oluşturmuş.

YAZI TİMUR CAN ERSOY