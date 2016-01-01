BOMONTİ’DE KAHVE MOLASI

ŞEHİR REHBERİ 14 saat önce Timur Can Ersoy

Bomonti de gitmekten keyif alabileceğiniz, arkadaşlarınızla hoşça vakit geçirip, kahve kokusu ile dostluğunuzu pekiştireceğiniz üçüncü nesil kahve dükkânlarını sizler için sıraladık.

Bomonti, İstanbul`un Şişli ilçesine bağlı, ismini 1902 yılında Bomonti kardeşler tarafından kurulan, Bomonti Bira Fabrikası’ndan alan bir semttir. İstanbul’un ilk sanayi bölgesi olan semt, kapatılan fabrikalardan sonra, yerini apartmanlara bırakmıştır. Yeni bir yaşam alanı haline gelen Bomonti, şu sıralar şehrin kalbinin attığı ve etkinliklerin eksik olmadığı, insanların buluşmak ve eğlenmek için tercih ettikleri bir lokasyon haline geldi.

Hal böyle olunca, semte açılan dükkanların sayısı her geçen gün artmakta… Üçüncü nesil kahveciler de olmazsa olmazlardan. Kahve festivalinin bitmesiyle birlikte, ülkemizde kahveyi ne kadar sevdiğimizi bir kez daha görmüş olduk. Neredeyse her lokasyon da bir kahveci bulunan, İstanbul’da kahve kültürü oldukça yaygınlaşmış durumda. Bomonti’de üçüncü nesil kahvecilerin oldukça sık bulunduğu, kendine özgü tarzları ile Bomonti ruhunu bize yansıtan kahve dükkanlarını sizler için sıraladık. Fotoğrafların üzerinden, Instagram hesaplarına direkt ulaşabilirsiniz.

Merhaba Cafe & Atölye

Bomonti’de açılmış olan bu küçük, şirin üçüncü nesil kahve dükkanının arka tarafında bulunan salonda, tiyatro, bale, resim, dans, pilates ve yoga gibi dersler verilmekte olup, size kahve dükkanının arkasına açılan kocaman bir dünya sunuyor.

But First Coffee

Bomonti’de açılmış olan üçüncü nesil kahvecilerden, farklı kahve sunumları, lezzetli kahveleriyle kahve severler için iyi bir adres.

Kozmos Coffee

Kapısından girdiğiniz an, içerideki objelerden gözlerinizi alamayacağınız, kendine özgü konseptiyle oldukça sevimli mekanlardan.

Ministry Of Coffee (MOC)

Üçüncü nesil kahveciliği temsil eden MOC, keyifli ve sıcak ortamlarında, lezzetli kahve seçenekleri sunmaktadır. Nişantaşı merkezli olan kahvecinin, Bomonti’deki şubesi de görülmeye değer.

Bro’s Coffee

Samimi ve mütevazi bir mekân olan, kahveleri ve sandviçleri ile yüzlerde gülümseme yaratan, Bomonti’deki üçüncü nesil kahvecilerden.

YAZI TİMUR CAN ERSOY