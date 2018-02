BEBEK’İN YENİ POPİSİ

ŞEHİR REHBERİ 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Şehrin popüler mekanı The Populist, Bebek’te!

Misyonu iyi yemek ve iyi müzik olan, İstanbul’un popüler mekanı The Populist, Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’ndan sonra ikinci şubesini Bebek’te açtı. Müdavimlerini yeni şubesinde ağırlamaya başlayan The Populist, özel mekan tasarımı ve “craft” yani ustalıkla hazırlanmış lezzetleriyle enfes bir deneyim vadediyor.

Bebek şubesinin konsept tasarımı için İspanya’nın ödüllü tasarım ofisi Lagranja ile çalışan The Populist, yakaladığı özgün aura ile bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Minimalizm esintilerinin hakim olduğu The Pupulist Bebek’te, tavandan başlayarak tüm mekanı saran “beer dream machine” ile özel detaylar dikkat çekiyor. İç ve dış olmak üzere iki farklı alanda misafirlerini ağırlayacak olan The Pupulist Bebek, kendisiyle özdeşleşen DJ performanslarını bu kez bar bölümünde gerçekleştirecek.

Mekan tasarımı ve lezzetleriyle iddiasını koruyan The Populist’in yeni Bebek şubesinde bir ilk de yaşanacak. Monte Cristo Brioche Tost, Avokadolu Çavdar Tost, Eggs Benedict ve The Populist Bircher Musli gibi farklı lezzetlerden oluşan özel kahvaltı menüsü, The Populist Bebek’te kahvaltı düşkünlerini bekliyor olacak.

