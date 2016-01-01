BAYRAMDA GEZEBİLECEĞİNİZ BOTANİK BAHÇELER

ŞEHİR REHBERİ 2 saat önce Dilara Yilmaz

Kurban Bayramını İstanbul’da geçirecek olanlara 6 botanik bahçe önerisi...

10 günlük uzun bayram tatilinde güney sahilleri tatilcilerin akınına uğrayacağı büyük bir gerçek. Bu kargaşadan kaçıp şehirde kalanlar ve kafa dinlemek isteyenler için çok farklı bir önerimiz var. Şehrin saklı bahçeleri bayramda sizi çağırıyor. Envai çeşit bitkiyle bu bayram tatilinde huzura ereceğiniz bu botanik bahçelerde ruhunuzu dinginleşmiş hissedeceksiniz. Kafanızı boşaltıp, şehrin tadını çıkaracağınız 6 botanik bahçeyi sizin için derledik.

1. Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi

1933 yılında Atatürk’ün davetiyle İstanbul Üniversitesi’ne Biyoloji bölümünü kurmak için çağrılan Prof. Dr. Alfred Heilbronn, 1935 yılında botanik bahçesini açıyor. İstanbul Üniveristesi bünyesinde bulunan bahçede 5000’e yakın bitki bulunmakta. Huzur ve gizemin barınıdığı bahçenin mükemmel bir de Galata Kulesi manzarası bulunuyor.

2. Atatürk Arboretumu

Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda 1949 yılında kurulmaya başlayan arboretum, 1982 yılının sonlarına doğru sonlandığında Atatürk’ün 100. doğum yılı vesilesiyle Atatürk arboretumu ismini aldı. Kartpostal görüntüsü ağaçlarıyla müze-park olan arboretumda hoş bir saat geçirmemek elde değil.

3. Baltalimanı Japon Bahçesi

Türk ve Japon halklarının kardeşlik duygularını pekiştirmesi için yapılan park ile kendinizi Tokyo’da hissetmeniz mümkün. Japon mimarisinden esintiler bulunan parkta sakura ağaçları, ahşap köprüler bulunmakta. Japon Çayevi’nde çayınızı yudumlarken zihninizi zen moduna alacaksınız.

4. Otağtepe Parkı – Fatih Korusu TEMA Vehbi Koç Doğa Kültür Merkezi

Instagram’ın en çok fotoğraflanan parklarından olan Otağtepe Parkı’nın manzarası o kadar güzel ki şiirlere konu olabilecek türden. Eşsiz Boğaz manzarası karşısında kelimeleriniz kifayetsiz kalacağı park, bayram tatilinizin gözdesi olacak.

5. Göktürk Göleti Tabiat Parkı

Piknik, yürüyüş, koşu ve bisiklet turu için ideal olan tabiat parkı Göktürk Gölü’nden adını alıyor. Birçok ağaç türünün bulunduğu park şehrin ortasında bulunan saklı bir cennet gibi. Bayramda kafa dinlemek isteyenler için yakın ve ideal nitelikte.

6. Acarlar Longozu

İstanbul dışından seçenek arayanlara, Sapanca’da bulunan Acarlar Longozu iyi bir seçenek. Ekosistemin değerli oluşumlarından longoz ormanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar, bu yüzden sadece bir kısmı açık. Sapanca’nın etrafında ki eski madene de uğramayı sakın unutmayın.