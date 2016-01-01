AVM’LERDE YENİ YIL KÖYLERİ

ŞEHİR REHBERİ 8 saat önce Timur Can Ersoy

Yurt dışında oldukça yaygın olan 'Christmas Market'lar artık Türkiye’de Alışveriş merkezlerinde.

Her yıl Aralık ayının gelmesiyle birlikte Noel’i kutlamak adına Avrupa’nın farklı yerlerinde ‘Christmas Market’lar kuruluyor. Nesillerdir süren bu gelenek son zamanlarda Türkiye’yi de etkisi altına almaya başladı. Markaların ve alışveriş merkezlerinin bir etkinlik olarak gerçekleştirdiği bu küçük yeni yıl temalı köyler oldukça dikkat çekiyor. İçlerinde tasarım ürünler ve yeni yıla özel yiyecekler bulunduran mini dükkânlar hediye seçmek için güzel seçenekler sunuyor. Sizde biraz yeni yıl ruhunu hissetmek ve sevdiklerinizi mutlu edecek ufak hediyeler almak için bu köylerden birine uğrayın deriz.

Zorlu Center

Meydan Katında bulunan bu etkinlik 8 – 31 Aralık tarihleri arasında, birçok özel markanın yeni yıl için tasarladığı ürünler, en şık hediyelerle ziyaretçilerini bekliyor.

Kanyon

Kocaman igloo’suyla, Aralığın ilk haftasından beri misafirlerini ağırlayan Kanyon, 22 Aralıktan itibaren Yılbaşı Hediye Pazarı ile misafirlerine eğlenceli ve birçok seçeneğin bulunduğu keyifli bir alışveriş imkânı sağlıyor.

YAZI TİMUR CAN ERSOY